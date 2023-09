Emilia-Romagna, prendono un primo, due secondi con funghi, vino, acqua e caffè: "Ecco lo scontrino del ristorante vicino Parma"

Emilia-Romagna, in due vanno al ristorante a Berceto in provincia di Parma e ordinano prodotti tipici: ecco quanto hanno speso

Berceto, un affascinante borgo situato nella provincia di Parma, è una gemma nascosta nell'entroterra dell'Emilia-Romagna che offre un'esperienza culinaria straordinaria. Uno dei piatti più celebri e caratteristici del posto è il "tortello di erbette". Questa pasta fresca è ripiena di una miscela di erbette locali come spinaci, bietole e ortiche, arricchita da formaggio parmigiano e aromatizzata con burro e salvia. Il risultato è un piatto ricco e saporito. La cucina locale è anche famosa per i suoi salumi, in particolare il "culatello". Questo prelibato prosciutto crudo, simile al più noto prosciutto di Parma, è prodotto nella vicina Bassa Parmense ed è un'autentica delizia per gli amanti della carne. La sua produzione è un processo artigianale che richiede grande maestria e pazienza.

Il "cappelletto alla bercetese" è un'altra prelibatezza da gustare a Berceto. Si tratta di piccoli ravioli ripieni di carne di maiale, aromatizzati con spezie e conditi con una salsa ricca a base di pomodoro e carne. Questo piatto è un omaggio alla tradizione culinaria del posto e offre una combinazione di sapori intensi. Per accompagnare questi deliziosi piatti, i vini locali dell'Emilia-Romagna, come il Lambrusco e il Gutturnio, sono una scelta eccellente. Tali vini rossi vivaci e frizzanti si sposano perfettamente con la cucina tradizionale della zona.

Impossibile dimenticare poi i dolci! Berceto offre una varietà di dolci deliziosi, tra cui la "torta sbrisolona", una crostata friabile a base di mandorle, e il "panettone bercetese" una versione locale del celebre panettone italiano, arricchita da canditi e uvetta. Ma quanto costa mangiare piatti tipici dell'Emilia-Romagna nel borgo in provincia di Parma?

Berceto è una destinazione culinaria straordinaria nella provincia di Parma. La sua cucina tradizionale, con piatti come il tortello di erbette, il culatello e il cappelletto alla bercetese, offre un assaggio autentico dei sapori dell'Emilia-Romagna. Con la sua atmosfera accogliente e i vini locali di alta qualità, è un luogo ideale per immergersi nella tradizione gastronomica dell'area e gustare le delizie che questa regione ha da offrire. Ovviamente, di tipico in zona - oltre a quanto già elencato - non mancano tutti i prodotti che si trovano facilmente nell'entroterra, come i funghi e alcune specie di carne. Quanto costa mangiarle? Questo dipende dal locale scelto, chiaramente.

Ad esempio, su Facebook è apparso uno scontrino che segna 47,60 euro per due persone a pranzo a Berceto. L'ordine totale effettuato è stato composto da una porzione di tagliolini ai funghi porcini, una di cinghiale con polenta, delle scaloppine con porcini, acqua, vino e caffè. Ogni persona pertanto avrebbe speso 23,80 euro.

