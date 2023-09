Scienziato mostra al microscopio cosa succede quando la candeggina entra in contatto con la pelle umana: "Metti i guanti!"

La candeggina non dovrebbe mai entrare in contatto diretto con la pelle umana. Se questa è un'indicazione nota più o meno a tutti, quasi nessuno ha mai visto al microscopio cosa succede alla pelle. Uno scienziato lo ha mostrato a beneficio di tutti.

La candeggina è un importante alleato nelle faccende domestiche, grazie alle sue proprietà sbiancanti e disinfettanti. Non a caso, è venduta praticamente in tutto il mondo. Come ogni prodotto chimico corrosivo, ci sono pro e contro rispetto al suo utilizzo. Sicuramente uccide batteri, virus e funghi, rimuove macchie, sbianca abiti e biancheria e rimuove odori dalle superifici. Dall'altro lato, è altamente corrosiva e tossica se ingerita o inalata. Se viene a contatto con gli occhi, può causare gravi irritazioni cutanee.

Non tutti sanno che, se viene miscelata con altri prodotti chimici come l'ammoniaca, può rilasciare vapori pericolosi. Inoltre può decolorare e danneggiare alcuni materiali, soprattutto se colorati o prodotti con materiali delicati. Insomma, la candeggina è un liquido utilissimo, ma dev'essere usato con cautela e attenzione. Non a caso, molte persone quando la maneggiano indossano i guanti. Uno scienziato ha preso un pezzo di pelle dal proprio dito (eh già) e lo ha 'immerso' in qualche ml di candeggina, per poi osservare al microscopio cosa accade. Ve lo anticipiamo: nulla di buono per la pelle.

La pelle a contatto con la candeggina: ecco cosa succede al microscopio

Justice Dosdon, scienziato iscritto a TikTok, possiede un microscopio che spesso usa per i suoi video virali. Un follower gli ha chiesto: "Cosa succede quando la candeggina entra in contatto con le cellule umane, come quelle della pelle?". Nel video, Dosdon si è tolto un pezzetto di pelle dal dito indice usando un tagliaunghie, per poi passarlo sul vetrino, su cui aveva versato poche gocce di candeggina. Successivamente, ha visto in tempo reale quello che succede quando delle cellule di pelle entrano a contatto con questo liquido disinfettante. Ecco il risultato:

Quello che succede, in un certo senso, è interessante: le cellulare si disintegrano e - sorpresa - diventano sapone. "Questo processo si chiama saponificazione ed è il motivo per cui la pelle diventa scivolosa se ti capita per sbaglio di toccare la candeggina. Quindi, per favore, indossa sempre i guanti, se non vuoi che la tua pelle diventi sapone", spiega l'autore del video. Nei commenti, le reazioni sono variegate. Qualcuno si dice spaventato da questa scoperta, altri fanno ironia: "Ok, d'ora in avanti laverò casa con il sapone ottenuto dalla mia pelle", oppure: "Esfoliazione gratis, non male". Al di là delle battute, il consiglio dello scienziato è utile: bisogna indossare sempre e comunque i guanti quando si utilizza la candeggina. Sappiamo benissimo che molti non lo fanno, ma a lungo andare gli effetti negativi sulla pelle possono essere pericolosi.

