Abruzzo, va al ristorante e pubblica lo scontrino: "Quanto si spende vicino Chieti per mangiare pesce e bere un caffè"

Abruzzo, va a San Giovanni Teatino (provincia di Chieti) in un ristorante, poi mostra lo scontrino sui social: ecco quanto ha speso per un menù di pesce e un caffè

San Giovanni Teatino, una tranquilla località situata nelle immediate vicinanze di Chieti, in Abruzzo, è un luogo che vanta una notevole tradizione culinaria tipica della regione. Questa zona è rinomata per la sua cucina semplice ma ricca di sapori, che attinge a ingredienti locali di alta qualità e tradizioni centenarie. Uno dei piatti più emblematici qui sono gli arrosticini. Questi spiedini di carne di pecora, solitamente serviti con fette di pane abbrustolito e conditi con olio d'oliva e sale, rappresentano una vera delizia per gli amanti della carne tenera e saporita: la grigliatura conferisce poi loro un sapore affumicato irresistibile.

Un altro piatto caratteristico dell'Abruzzo e facilmente reperibile a San Giovanni Teatino sono i "maccheroni alla chitarra". Questi spaghetti quadrati sono fatti a mano con una particolare chitarra da cucina, da cui prendono il nome. Sono spesso conditi con un sugo ricco a base di carne di agnello o di maiale e sono un piatto che incarna la tradizione pastaia locale. La regione è nota anche per i suoi formaggi, in particolare il pecorino. Esso, a base di latte di pecora, ha un sapore deciso e ricco, perfetto da gustare da solo o accompagnato da miele o confetture locali. Per quanto riguarda i dolci, gli "amaretti" sono biscotti tipici dell'Abruzzo che si trovano spesso nei bar e nelle pasticcerie locali. Questi dolcetti, preparati con mandorle macinate e zucchero, sono leggeri e croccanti, perfetti per accompagnare un caffè espresso.

Le tradizioni culinarie di San Giovanni Teatino sono strettamente legate alla stagionalità degli ingredienti, con piatti che spesso riflettono la semplicità della cucina casalinga. La polenta e i fagioli, ad esempio, sono un piatto invernale delizioso, mentre in estate le verdure fresche e gli ortaggi sono protagonisti di insalate leggere e gustose. Inoltre, essendo la località vicina al mare, non mancano piatti a base di pesce. Ma quanto costa quest'ultimo?

Abruzzo, va al ristorante a San Giovanni Teatino a mangiare pesce: ecco quanto spende

San Giovanni Teatino regala un'esperienza culinaria autentica e genuina, che celebra la cucina tradizionale dell'Abruzzo. La sua offerta di piatti come gli arrosticini, i maccheroni alla chitarra e il pecorino abruzzese permette ai visitatori di gustare i sapori unici di questa affascinante regione italiana, mentre si godono la bellezza della campagna circostante e la calda ospitalità locale. Ma quanto costa fare esperienze culinarie simili? Ebbene, come sempre dipende tutto dal posto in cui si va a mangiare e da cosa si mangia.

Ad esempio, su Facebook è spuntato uno scontrino di un ristorante a San Giovanni Teatino che segna una spesa di 13 euro per un menù di pesce e un caffè. Nello specifico, l'utente - recensendo il locale, spiega di aver scelto acqua e caffè da bere, e poi un mini-menù composto da ravioli di pesce alla Mediterranea, uno spiedino di seppie e totani, delle patate in padella, delle palline di alghe, pesce spada a dadini, una mini arancina e un contorno di verdure saltate.

