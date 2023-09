"Per dimagrire è meglio correre o camminare?", arriva la risposta (definitiva) dell'esperto

Un TikToker esperto di fitness risponde al grande dilemma di molte persone che vogliono perdere peso: per dimagrire è meglio correre o camminare?

Dimagrire in modo sano ed efficace è un obiettivo che molte persone cercano di raggiungere, ma richiede impegno, pianificazione e costanza. È importante sottolineare che non esiste una soluzione universale o una formula magica per perdere peso, poiché ogni individuo è unico e le strategie possono variare in base alle esigenze personali. Tuttavia, ci sono principi generali che possono aiutare chi desidera agire sul proprio corpo. La base di qualsiasi programma di perdita di peso è una dieta equilibrata. Ridurre l'apporto calorico in modo moderato ed evitare i pasti troppo calorici è fondamentale. Preferire alimenti freschi, ricchi di fibre, come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre. Mantenere il controllo delle porzioni è altrettanto importante.

Mangiare lentamente e fare attenzione alle dimensioni delle porzioni è importante per evitare il sovrappeso. Imparare a riconoscere il segnale di sazietà può aiutare a evitare il consumo eccessivo di cibo. Anche pianificare i pasti con anticipo può aiutare a evitare scelte alimentari impulsiva. Organizzare persino gli spuntini in modo da avere sempre a disposizione opzioni sane è una saggia scelta. Bere abbastanza acqua durante il giorno è essenziale. L'acqua aiuta a mantenere il metabolismo attivo e può contribuire a ridurre l'appetito.

Ovviamente, anche l'attività fisica regolare è fondamentale per bruciare calorie e migliorare il metabolismo. Scegliere qualcosa che piaccia e che possa essere sostenuta nel tempo è la chiave giusta, ma tra i vari sport, cos'è meglio fare? Soprattutto, tra la corsa e la camminata qual è la soluzione più valida? Arriva finalmente una risposta scientifica in merito, da un esperto TikToker.

TikToker risponde alla domanda: "Per dimagrire è meglio correre o camminare?"

"Per dimagrire è meglio correre o camminare? Beh, la maggior parte di voi potrebbero pensare che la risposta è ovvia: correre, perché consumo più calorie. In realtà non è così" in questo modo inizia il video pubblicato dal TikToker Ivan Palazzolo (@metabols_expert). E continua spiegando il perché: "L'essere umano ha un'evoluzione di milioni di anni e la corsa è un movimento che stimola il nostro cervello primitivo nella produzione di cortisolo, quindi l'ormone dello stress perché la corsa è quel movimento collegato all'azione che i nostri antenati facevano per cacciare, per fuggire o per fare la guerra. L'ormone dello stress è quello che ti fa abbassare il metabolismo, quindi se da un lato hai un consumo maggiore di calorie durante la corsa, in realtà producendo ormone dello stress hai meno benefici della camminata".

@metabolis_expert Cosa aiuta a dimagrire di più, la corsa o la camminata? La risposta a questa domanda non è così scontata come credi. ‼️la corsa stimola il tuo cercello primitivo nel produrre ormone dello stress che abbassa il tuo metabolismo. 🏆 al contrario la camminata abbassa i tuoi livelli di cortisolo, ossigena i tessuti e i muscoli e stimola il miglioramento del tuo metabolismo. Adesso quando il tuo Fake trainer ti suggerirà di salire sul tapirulan e correre per ottimizzare il dimagrimento NON lo FARE! Al contrario cammina per ottimizzare tutti i benefici che potresti avere dal miglioramento e ottimizazione del tuo metabolismo! ❤️ ricorda di seguirmi e lasciare un like. 📲 Se vuoi una coaching con me scrivimi in privato INFO COACHING per dimagrire, migliorere la tua forma fisica e di salute. #correre #camminare #metabolismo ♬ Mood On - Vin Music

Dunque, arriva un consiglio da parte del content creator: "Se vuoi dimagrire cammina ogni giorno dai 15 ai 20 minuti, questo ti servirà ad ossigenare i tessuti, i muscoli e non soltanto questo, ma abbasserà il tuo cortisolo ovvero gli ormoni dello stress consentendo al tuo metabolismo di lavorare in maniera ottimale. Quindi da oggi in poi, quando andrai in palestra e il tuo fake trainer ti dirà di correre sul tapis roulant, fermati. Meglio che tu cammini. Potenziando il tuo metabolismo avrai più energia, meno sonno durante il giorno, un riposo migliore durante la notte. Tutto il corpo guadagnerà in benessere. Perfino il tuo umore si alzerà".

