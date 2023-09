San Benedetto del Tronto, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Per dei tortellini e un menù di pesce abbiamo speso..."

San Benedetto del Tronto, in due vanno in un ristorante locale e mostrano lo scontrino sui social: per un piatto di tortellini alla norcina, un menù di pesce (composto da una zuppa, una porzione di tagliatelle al granchio e una frittura), vino e acqua qual è stata la spesa?

San Benedetto del Tronto, incantevole cittadina affacciata sul mare Adriatico nella regione delle Marche, è un luogo che affascina non solo per le sue bellezze naturali e il suo clima mediterraneo, ma anche per le sue straordinarie attrazioni culinarie. Questa località costiera è un vero paradiso per gli amanti del buon cibo, offrendo una vasta gamma di piatti tradizionali e delizie gastronomiche che soddisfano ogni palato. Uno dei tesori culinari più rinomati qui è il pesce fresco. Essendo la città, un vero e proprio 'covo' di pescatori, è possibile gustare alcune delle prelibatezze marine più fresche e deliziose. Il pesce spada, la seppia, il tonno e le alici sono solo alcune delle specialità locali che vengono preparate con maestria nei ristoranti della zona. Il crudo di pesce tagliato finemente e condito con olio d'oliva e limone, è un must da provare.

Le olive ascolane sono un altro piatto tipico che non si può perdere. Si tratta di olive verdi giganti, denocciolate e farcite con una deliziosa miscela di carne macinata, formaggio e aromi, quindi impanate e fritte. Questo antipasto è un'esplosione di sapore e una vera delizia per il palato. Le Marche sono famose anche per i loro formaggi, e San Benedetto del Tronto non fa eccezione. Il formaggio di pecora, il formaggio di capra e il formaggio di mucca sono tutti prodotti locali che si possono gustare in vari piatti, dai primi ai dessert.

Ma non è tutto solo pesce e formaggi a San Benedetto del Tronto. La cucina marchigiana offre anche una vasta gamma di piatti a base di carne. L'agnello, il coniglio e il maiale vengono cucinati in modi deliziosi e innovativi, spesso accompagnati da contorni di verdure fresche di stagione. Per quanto riguarda i dolci, non si può lasciare la città senza aver assaggiato la "frittella", una sorta di zeppola ripiena di crema pasticciera o cioccolato, o il "Brodetto di San Benedetto", un delizioso dolce a base di uva secca, noci e miele. Infine, per accompagnare tutti questi ottimi piatti, non ci sono vini autoctoni molto apprezzati come il Verdicchio e il Rosso Conero. Ma qual è il prezzo per mangiare tutto ciò?

In conclusione, San Benedetto del Tronto è molto più di una semplice località balneare; è un paradiso per gli amanti del cibo che desiderano esplorare la ricca tradizione culinaria delle Marche. Qui, la freschezza degli ingredienti, la maestria culinaria e l'amore per la gastronomia si uniscono per creare esperienze culinarie indimenticabili. Ma qual è il costo per vivere del tutto? Ebbene, come sempre, tutto dipende dalla location scelta e dal cibo che si vuol mangiare.

Ad esempio, su Facebook è apparso uno scontrino che segna 24 euro per due persone che hanno ordinato una porzione di tortellini alla norcina, un menù di pesce (con zuppa, tagliatelle al granchio e frittura), vino della casa e una bottiglia di acqua. A persona la spesa è stata di 12 euro.

