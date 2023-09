Spiaggia, bagnante gioca alle ombre cinesi con il granchio: la reazione del crostaceo è tragicomica

Un bagnante si imbatte in un granchio sulla spiaggia e gioca con lui alle ombre cinesi, ma quello che fa il crostaceo è inaspettato e tragicomico: ecco perché

I granchi, con il loro aspetto straordinario e le loro particolarità caratteriali e intellettive, rappresentano una categoria affascinante della fauna marina. Questi crostacei, noti per le loro pinze robuste e articolate, sono creature complesse che offrono molte interessanti sfaccettature da esplorare. Una delle caratteristiche distintive di tali animali è la loro natura scavatrice. Vivono in tane scavate nel terreno sabbioso o fangoso del fondale marino, dove si rifugiano e si riparano dai predatori. Questa attività dimostra un certo grado di ingegnosità, poiché essi devono costruire e mantenere le loro 'case' utilizzando solo le loro chele e le zampe. Sono noti, pertanto, per la loro abilità nell'ingegneria ambientale, creando complesse strutture sotterranee.

Dal punto di vista intellettivo, i granchi dimostrano una notevole capacità di adattamento. Hanno una memoria notevole, in grado di ricordare i dettagli del loro ambiente e dei loro compagni. Questo talento è cruciale per la loro sopravvivenza, poiché i granchi devono navigare attraverso un ambiente marino complesso e spesso mutevole. Tuttavia, la caratteristica più iconica di questi crostacei è senza dubbio la loro forza e aggressività nelle loro pinze. Le chele sono strumenti potenti che utilizzano per catturare prede, difendersi dai predatori e competere con altri granchi per il territorio o per i partner sessuali. Tale comportamento dimostra una certa aggressività, ma è principalmente motivato dalla sopravvivenza e dalla riproduzione.

Interessante da notare è anche il processo di muta dei granchi. Essi crescono continuamente, ma il loro esoscheletro non può espandersi. Di conseguenza, periodicamente, si sottopongono a un processo di muta, durante il quale escono dal loro esoscheletro rigido e iniziano a farne crescere uno nuovo. Questo è un momento critico nella vita di un granchio, poiché il cambio di 'struttura' li rende vulnerabili. Ad ogni modo, l'adattabilità biologica in questione è sorprendente e dimostra una forma di intelligenza non comune. Ma che relazione hanno con gli umani queste creature?

Spiaggia, un granchio s'imbatte in un uomo che gioca alle ombre cinesi con lui: ecco come reagisce

In conclusione, i granchi sono creature affascinanti con una serie di peculiarità caratteriali e intellettive che li rendono uniche. La loro abilità di costruire tane, la memoria, la forza fisica e la capacità di mutare sono solo alcune delle caratteristiche che li distinguono nel mondo animale. Questi insetti marini offrono una finestra affascinante su come la natura abbia trovato soluzioni creative per adattarsi a un ambiente marino complesso e mutevole.

Oltre al mare, anche la spiaggia e gli scogli sono ambienti congeniali per i granchi. Proprio in spiaggia è ambientato un video pubblicato qualche ora fa dal TikToker CrazyEarthItalia, noto come @crazyearthitalia sul social cinese. Nel filmato si vede il giovane content creator creare delle ombre sulla sabbia utilizzando le proprie mani. Con queste ombre il ragazzo tenta di acciuffare un granchio sulla riva, il quale reagisce come se davvero qualcuno lo stesse per catturare: sfodera le sue chele e prova a pizzicare quella che per lui è una minaccia, l'ombra. L'effetto generato potrebbe essere esilarante per qualcuno, ma anche disturbante per qualcun altro che tiene alla salute mentale dell'animale.

