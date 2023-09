Roma, cittadino esaperato segnala: "Guardate che degrado a 200 metri dal Colosseo"

Il problema dei rifiuti a Roma sembra di difficile risoluzione. Direttamente dal Colosseo, arriva una segnalazione oggettivamente clamorosa: spazzatura ovunque. Secondo un cittadino esasperato, c'è un motivo chiaro dietro questa situazione.



Dalla scorsa primavera, a Roma è iniziata l'ennesima emergenza rifiuti. La situazione, stavolta, non è grave come alcuni anni fa, ma in determinati quartieri abbondano le buste rimaste fuori dai cassonetti strapieni. Un altro problema enorme nella Capitale è rappresentato dall'ingoranza di molti cittadini, che non sanno (o fanno di finta di non sapere) come si smaltiscono i rifiuti ingombranti. Per strada, infatti, è facilissimo trovare vecchi divani, lavatrici rotte e perfino materassi rosicchiati dai topi. Tali oggetti andrebbero conferiti nelle isole ecologiche o ritirati dall'Ama a seguito di una richiesta speciale.

Il danno d'immagine è enorme, ma se per un turista che rimane pochi giorni qualche cassonetto pieno non è un problema irrisolvibile, la sofferenza è tanta per chi qui ci abita 365 anni l'anno. Oltre al danno, c'è anche la beffa: Roma è la città italiana dove si paga la tassa sui rifiuti più alta in assoluto. Insomma, si spendono tanti soldi in cambio di un servizio scadente. I rifiuti in bella vista sono inaccettabili in qualsiasi angolo della città, ma quando vengono fotografati a 200 metri dal Colosseo, allora si capisce che qualcosa, nel sistema di raccolta rifiuti, proprio non va. Un cittadino esasperato si è rivolto a una nota pagina Instagram per segnalare la situazione di puro degrado a pochi metri dal monumento simbolo di Roma.

Roma, degrado a 200 metri dal Colosseo

Ci sono tantissime città che, a ridosso dei propri monumenti simbolo, hanno problemi simili. Un esempio è Napoli: le mura greche di Piazza Bellini sono, di fatto, un enorme cassonetto dell'immondizia per i tanti che bevono (e non solo) nella piazzetta e nei dintorni del monumento dedicato al compositore. A Roma, a 200 metri dal Colosseo, c'è di tutto: bicchieri di plastica vuoti, coppette di gelato, coni lasciati a metà e, in generale, tanto degrado:

Per l'esattezza, ci troviamo a via dei Serpenti. Secondo l'autore della segnalazione, questa situazione si sarebbe venuta a creare da due mesi a questa parte, da quando ci sono le colonnine per la ricarica elettrica delle auto. Inoltre, sempre secondo chi ha inviato le foto alla pagina, non ci sarebbero cestini per l'immondizia nei paraggi e sia i romani che i turisti si 'arrangerebbero' così dopo aver finito di bere il proprio drink o la propria birra. Nulla di ciò che si vede è accettabile, ma le buste piene di spazzatura non differenziata provocano davvero tanta rabbia, se si pensa che da qui in 2 minuti a piedi si raggiunga uno dei luoghi turisitici più iconici al mondo.

LEGGI ANCHE: Roma, sul marciapiede spunta un reperto storico a due ruote: dov'è successo