Umbria, ordinano ravioli burro e salvia, verdura ripassata, crostini, acqua e caffè ad Assisi e mostrano lo scontrino: "Ristorante vanaglorioso"

Umbria, vanno in un ristorante di Assisi e mostrano lo scontrino sui social (con tanto di recensione): ecco quanto hanno speso

Assisi, situata in Umbria, è famosa non solo per la sua straordinaria bellezza storica e religiosa, ma anche per le sue attrazioni culinarie che affascinano i visitatori da tutto il mondo. Questa città medievale offre una varietà di piatti tradizionali e prelibatezze che riflettono la ricca cultura culinaria della regione. Uno dei piatti più celebri qui è la "torta al testo", una focaccia spessa e soffice spesso servita con affettati locali come il prosciutto di Norcia, la coppa e il salame. Questa specialità locale è spesso condita con olio d'oliva extravergine e può essere accompagnata da formaggi freschi come il pecorino. È una delizia per chi ama i sapori autentici.

Un'altra prelibatezza da non perdere è la "pasta al tartufo". L'Umbria è famosa per i suoi tartufi, e Assisi offre l'opportunità di gustare piatti con tartufo fresco e aromatico. La pasta fresca, come le pappardelle o le tagliatelle, viene spesso servita con una generosa quantità di tartufo grattugiato, creando un'esplosione di gusto in bocca. Le zuppe sono un altro punto forte della cucina umbra. Ad esempio, quella di cicerchia è una pietanza tipica, preparata con cicerchie (un legume locale simile ai ceci) e aromi come rosmarino e aglio. Essa è saporita e nutriente, perfetta per riscaldarsi durante i mesi più freddi.

Per gli amanti del formaggio, Assisi offre il pecorino. Questo formaggio, fatto con latte di pecora, è una delizia saporita e viene spesso servito con miele locale o confetture per creare un equilibrio perfetto tra dolce e salato. E non si possono dimenticare i dolci: l'"Umbria dolce" è una tradizionale torta di noci e miele che incanta i palati con la sua dolcezza ricca e il croccante delle noci. Infine, la regione e la città di quest'articolo in particolare è anche famosa per i suoi vini locali, in particolare il "Sagrantino di Montefalco", rosso, corposo e complesso. Ma quanto si spende per mangiare prelibatezze simili?

Umbria, spunta lo scontrino di un ristorante 'vanaglorioso': ecco a quanto ammonta la spesa per due persone

In conclusione, Assisi in Umbria è un luogo dove la storia e la cucina si fondono in un'esperienza indimenticabile. Con le sue specialità locali, tra cui la torta al testo, la pasta al tartufo e il formaggio pecorino, la città offre un assaggio autentico della cucina umbra. I visitatori hanno l'opportunità di immergersi nella cultura culinaria di questa affascinante regione e di gustare i sapori unici che la caratterizzano. Ma quanto si spende qui? Impossibile definirlo con certezza perché tutto dipende dai posti scelti e dal cibo ordinato.

Ad esempio, su Facebook è apparso lo scontrino di un ristorante che, per due persone, segna 26 euro. L'ordine effettuato è stato: una porzione di ravioli burro e salvia con ricotta e spinaci, delle verdure ripassate, un piatto di crostini misti, acqua e caffè. A persona la spesa è stata di 13 euro. La recensione del locale sembrerebbe positiva, dato che l'utente che ha postato la ricevuta scrive: "Consigliatissimo e vanaglorioso". Cosa intende con il secondo aggettivo? Impossibile comprenderlo.

