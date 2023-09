Roma, sul marciapiede spunta un reperto storico a due ruote: dov'è successo

A Roma c'è un mix letale: cittadini incivili e istituzioni assenti. In un noto quartiere della Capitale, è stato fotografato un vero e proprio reperto storico a due ruote, vittima dell'abbandono e dell'incuria più totale.

Stando ai dati relativi al 2021, l'Italia ha raggiunto risultati tutto sommato buoni per quanto riguarda la raccolta differenziata. Non mancano, tuttavia, territori dove la percentuali sono ancora basse. La regione più virtuosa in assoluto è il Veneto, dove il 76,2% dei rifiuti viene separato; seguono Sardegna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Marche, tutte tra 70% e 75%. Le tre regioni peggiori d'Italia sono Lazio, Calabria e Sicilia. Le prime due hanno percentuali pressoché identiche (53,4 e 53,1%), mentre l'isola è l'unica regione italiana al di sotto del 50%: nel 2021 ha raggiunto appena il 46,9%. L'unica consolazione è che tra 2020 e 2021 si è registrato un balzo avanti del 4,7%.

Nel Lazio, la città di Roma ha percentuali quasi identiche a quelle della Sicilia: a giugno 2022 (ultimo dato certificato disponibile) era del 45%. Il sindaco Roberto Gualtieri, in campagna elettorale, ha fatto del miglioramento del sistema di raccolta rifiuti uno dei suoi cavalli di battaglia, ma per ora i risultati stentano ad arrivare. Di recente, l'AMA ha licenziato 22 dipendenti tra novembre 2022 e aprile 2023: queste persone si sono rese protagoniste di assenze ingiustificate, alcuni avevano doppi lavori e in generale truffavano l'azienda per cui lavoravano. A Roma, insomma, è davvero difficile far funzionare alcuni servizi.

Roma, per strada spunta una vecchia moto

A Roma, dicevamo, esiste un mix letale di inciviltà dei cittadini e di assenza delle istituzioni. Nel quartiere Appio-Latino, infatti, è stata fotografata una vecchia motocicletta, 'vittima' del tempo che passa e della natura che, lentamente, la sta fagocitando. Il primo colpevole è senza dubbio il proprietario, che l'ha abbandonata sul marciapiede, forse per evitare di pagare le spese di demolizione; non è esente da colpe neppure il comando dei Vigili Urbani di Roma, che in casi del genere (la moto è palesemente abbandonata) ha il compito di rimuovere e di risalire al proprietario tramite il telaio del mezzo. L'effetto scenico è da film apocalittico:

Come spiega Wikipedia, la Honda VT 600C Shadow (la motocicletta nella foto) è stata prodotta dal 1988 al 2000. Dunque, l'esemplare più 'giovane' in circolazione ha almeno 23 anni. A giudicare dall'usura della carrozzeria, appare abbandonata da mesi e mesi. In questi casi, La Polizia Locale di Roma può intervenire in maniera autonoma o a seguito della segnalazione di un cittadino. Se non ci sono elementi identificativi, il personale operante procede direttamente alla demolizione tramite una società associata. Se, invece, c'è la targa o il numero di telaio, i vigili hanno il dovere di provare a contattare il proprietario; in caso di mancata risposta entro 5 giorni, il mezzo verrà rimosso. Prima di essere radiato e demolito, dovranno passare altri 60 giorni, al termine del quale il proprietario verrà multato per illecito abbandono.

