Hai mai visto una capra bere acqua? Non lo fa come pensi

La capra è un animale molto interessante. Tra i tanti segreti che ha, c'è anche quello del modo in cui beve. Pensavi che lo facesse con la lingua, come cani e gatti? Ti sbagli. Il modo in cui sorseggia l'acqua è a tratti comico.

Il cane è il miglior amico dell'uomo, ma la capra ha sviluppato un rapporto altrettanto stretto con la nostra specie. Le prime interazioni con gli esseri umani, infatti, risalgono a migliaia di anni fa. Un aggettivo per descrivere la capra è: versatile. Sa adattarsi a una vasta gamma di ambienti, che spaziano dalle montagne alle zone desertiche e brulle. Non a caso, gli esseri umani la considerano da secoli una fonte di sostentamento (soprattutto per quanto riguarda latte e formaggi). Questo animale mangia soprattutto erba, ma si 'accontenta' di altri arbusti e, in condizioni estreme, perfino delle cortecce degli alberi.

Come noto, la capra produce un latte ricco di grassi, due nutrienti fondamentali per gli esseri umani. Non sollo: il latte di capra è molto più digeribile rispetto a quello di mucca e viene usato per produrre formaggi e yogurt. L'unico suo limite è quantitativo: una sola mucca ne produce decine di litri in una giornata, mentre una capra ha bisogno di più tempo. Molti hanno visto video virali con capre che si arrampicano su pendii estremamente ripidi: queste abilità sono il frutto di una struttura muscolare e scheletrica adatta a qualsiasi ambiente.

Come beve una capra? Il video di cui avevi bisogno

In Italia vivono 16 milioni di cani e gatti, divisi quasi perfettamente (8,1 milioni di cani e 7,9 di gatti). Va da sé che ognuno di noi li abbia visti almeno una volta bere dell'acqua. Entrambi affondano la propria lingua nell'acqua e con rapidi movimenti 'spostano' il liquido verso la loro bocca. I gatti sono molto ordinati e, anche per via delle dimensioni ridotte della loro bocca, causano pochi schizzi. I cani, al contrario, spesso fanno cadere gocce d'acqua ovunque al momento di abbeverarsi. E la capra come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Lo sa, invece, chi ha guardato questo video molto curioso:

Eh già: la capra beve in maniera molto simile all'essere umano. Come si può vedere dal video, l'animale 'succhia via' l'acqua con le sue labbra, senza farla schizzare ovunque o generare rumori molesti, come quelli dei cani. Nei commenti, come prevedibile, si scatena la fantasia degli utenti. Una delle risposte con più 'cuoricini' recita: "Sinceramente questa è una delle cose più normali che abbia visto fare a una capra". "Meno rumore e meno casino" è il commento 'minimal' di un utente che lascia intendere di avere un cane che, ogni volta che si abbevera, bagna le mattonelle. Un video di cui non avevamo bisogno, ma che rimarrà per sempre impresso nella nostra memoria.

