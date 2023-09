Giappone, tiktoker si concede pranzo a base di uova e pollo crudi: "La mia opinione sincera"

In Giappone esiste un ristorante in cui vengono serviti diversi cibi crudi, tra cui uova e carne di pollo. Una tiktoker lo ha provato ed ha dato la sua opinione su questo tipo di pranzo che, agli occhi di un occidentale, è parecchio insolito.

La cucina giapponese, tra quelle esotiche, è probabilmente la preferita dagli italiani. Va detto che molti ristoranti di sushi, specialmente se con formula "all you can eat", servono diversi piatti che in Giappone non esistono. In Italia i ristoranti giapponesi autentici sono una vera e propria rarità. Il piatto più consumato nel paese del Sol Levante non è il sushi ma il ramen. Inoltre molti giapponesi amano mettere le uova letteralmente in qualsiasi pietanza, per arricchirne il sapore.

Quasi tutti i medici sconsigliano di consumare uova crude, visto il rischio elevato di salmonellosi. Il consiglio che tutti danno è di consumarle cotte, quando tuorlo e albume diventano soldi. Chi vuole consumarle crude, dovrebbe preferire quelle pastorizzate. Ancora più rischioso è mangiare pollo crudo: chi ci ha provato, spesso, ha contratto una grave infezione batterica. Eppure in Giappone esiste un posto che serve uova crude e piatti che contengono carne di pollo cruda. Una tiktoker residente in Giappone da diversi anni lo ha provato ed ha pubblicato una recensione video sincera su queste pietanze, a cui una persona occidentale non è per niente abituata.

Giappone, la recensione del ristorante che serve pollo e uova crudi

Il posto si chiama Kisaburo Farm (fattoria). Nei primi secondi del video, si vedono dei cestini contenenti diversi tipi di uova, che i clienti paganti possono consumare in quantità illimitate. Come si spiega qualcosa del genere? "La gente in Giappone cresce mangiando uova crude, quindi ha standard molto elevati". Uno di questo colpisce per il colore chiaro sia del guscio che del tuorlo. Dopo averne assaggiate alcune, la ragazza passa a un piatto di riso che contiene anche carne di pollo cruda. Ecco il video della TikToker:

Con tutta la sua sincerità, la ragazza "non consiglia" il piatto di riso con pollo crudo. "Non sono davvero preoccupata, perché ho l'assicurazione sanitaria qui. Non me la sento davvero di consigliare il pollo crudo. Perché? Sapeva troppo di pollo, ti rendi proprio conto che stai mangiando del pollo. Se lo sai, lo sai...". Per finire, non poteva mancare il dolce, a base di uova, che a suo avviso "è molto buono". A chi le chiedeva delle uova, la ragazza ha ammesso che non le è dispiaciuto mangiarle crude, perché a lei piacciono, ma una persona che non è una grande fan di questo alimento dovrebbe limitarsi ad assaggiarne una e decidere se sia il caso di proseguire. In Giappone si mangia tanto altro al di fuori del sushi e del ramen: ora sapete della passione dei giapponesi per l'uovo crudo.

LEGGI ANCHE: "Speravo di mangiare cibo italiano in Giappone, guardate cosa mi hanno servito", la testimonianza della tiktoker