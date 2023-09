Spagna, spunta lo scontrino del lido a Playa Dorada: "Ecco il prezzo per un ombrellone e due sdraio"

Spagna, ecco qual è il prezzo per un ombrellone e due sdraio a Playa Dorada e la differenza con l'Italia

Playa Dorada è una delle destinazioni costiere più affascinanti della Spagna, nota per la sua bellezza naturale e il suo fascino mediterraneo. Situata nella regione della Costa Blanca, questa spiaggia offre una vasta gamma di attrazioni e attività che la rendono un luogo ideale per una vacanza rilassante e divertente. Il nome "Playa Dorada" si traduce letteralmente in "Spiaggia Dorata", e questo nome è pienamente meritato. La sabbia dorata si estende per chilometri lungo la costa, creando uno scenario suggestivo per i bagnanti e gli amanti del sole. L'acqua del mare è cristallina e invitante, perfetta per nuotare, fare snorkeling o praticare sport acquatici come il windsurf.

Le strutture turistiche lungo la spiaggia sono ben sviluppate, offrendo una vasta gamma di servizi ai visitatori. Ci sono numerosi chioschi e bar sulla spiaggia dove è possibile rinfrescarsi con una bibita o gustare deliziosi piatti locali, come paella e frutti di mare freschi. Un'altra attrazione di Playa Dorada è il suo lungomare pittoresco. Qui, è possibile fare passeggiate rilassanti, ammirare il panorama sulla spiaggia e fermarsi in uno dei tanti ristoranti o caffè per godersi una cena al tramonto con vista sul mare. Per coloro che amano la natura e l'avventura, la regione circostante offre molte opportunità di escursioni e attività all'aperto. Si possono esplorare le colline circostanti, fare gite in bicicletta o visitare parchi naturali come il Parco Naturale del Montgó.

Playa Dorada è anche famosa per la sua vita notturna vivace. Ci sono numerosi locali notturni, discoteche e bar dove è possibile ballare e divertirsi fino a tarda notte. In breve, è una destinazione di vacanza completa della Spagna, ideale per coloro che cercano una combinazione di relax, divertimento, bellezze naturali e cultura spagnola autentica. Con la sua spiaggia dorata, il suo clima piacevole e la sua vasta gamma di attività, questa località è un luogo ideale per trascorrere le vacanze estive o semplicemente per fuggire dalla routine quotidiana. Ma quanto si spende al lido solo per una giornata.

Spagna, "A Playa Dorada ho ricevuto uno scontrino molto differente da quelli italiani": la testimonianza di una donna su Twitter

Una donna si è recata in vacanza a Playa Dorada e non ha esitato a pubblicare su Twitter lo scontrino, com'è ormai consuetudine. Infatti, per tutta l'estate o quasi le persone non hanno fatto altro che mostrare sui social quanto abbiano speso in un luogo o l'altro d'Italia e del mondo solo per attestare un aumento di prezzi. E in effetti anche l'utente in questione ha fatto lo stesso, ironizzando sulla nostra nazione.

Non solo infatti, la signora fa notare che con 12 euro al giorno è possibile prendere ombrellone e due sdraio al lido, ma sottolinea il fatto di aver pagato tutto questo con 'tarjeta'. Questo termine, in Spagna, vuol dire carta. Insomma, rispetto ad alcuni gestori di lidi italiani che non accettano tale metodo di pagamento, la donna non ha avuto alcuna difficoltà a Playa Dorada a 'concedere il suo denaro' così.

