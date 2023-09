Spagna, coppia si lascia e lui incolla questi cartelli in tutta la città per chiederle scusa

In Spagna è successo un fatto molto curioso: una coppia si è lasciata e il ragazzo ha incollato almeno sei cartelli diversi per tutta la città con lo scopo di farsi perdonare. Alcuni sono seri, altri esilaranti.

Lo scorso luglio, l'Istat ha pubblicato uno studio relativo alle relazioni sentimentali degli italiani. Ne è emerso che nel nostro paese i single superano le coppie con figli. Nel 2022 è avvenuto il sorpasso: le 'famiglie unipersonali' hanno superato quelle formate da più di un individuo: 33,2% contro 31,2%. Per famiglie unipersonali si intendono single per scelta, oltre che vedovi e separati che non hanno intrapreso una nuova relazione. Questo tipo di 'famiglia' è aumentata di ben 10 punti percentuali nel periodo che va dal 2001 al 2022. Insomma, l'Italia - dati alla mano - è un paese pieno di single.

Indovinate un po'? I numeri sono quasi identici in Spagna. Stando ai dati aggiornati al 2020, il numero di single è in crescita costante dal 2015. Tre anni fa rappresentavano il 36% della popolazione. Nel 2005 erano il 32%, dunque è presumibile che tra 2020 e 2023 siano leggermente cresciuti. Isole Canarie, comunità di Murcia e di Madrid sono i tre territori con le percentuali più elevate di single, che si tratti di persone che non hanno un partner, separati/divorziati e vedovi che non hanno intrapreso una nuova relazione. I dati sono elaborati da IGP Mediabrands e al 2020 segnalavano ben 14,4 milioni di persone single in Spagna.

Spagna, coppia si lascia e lui riempie la città di questi cartelli

Sui social, in Spagna, è diventata virale la storia di due persone comuni. Della ragazza conosciamo anche il nome, Cristina, mentre di lui è stato pubblicato il numero di telefono, che per motivi di privacy andremo a coprire. Non è chiaro esattamente il motivo per cui si siano lasciati, ma nei cartelli incollati in tutta la città l'uomo sostiene di aver "sbagliato" e che "nessun errore potrà separare la bellissima relazione che abbiamo avuto", durata un anno e otto mesi. I cartelli sono cinque, selezioniamo i tre più divertenti trovati su Instagram:

Nel secondo 'usa' il cane e gli fa chiedere: "Davvero smetti di portarmi in giro per un errore?" e nel terzo una tartaruga: "Cristina eri l'unica che mi cambiava l'acqua". Nel quarto cartello l'autore 'impersonifica' sua madre e scrive: "Sei l'unica fidanzata di mio figlio a cui ho voluto bene e sono contenta quando vieni a mangiare a casa mia". Nel quinto elenca i benefici di stare con lui: risate assicurate, macchina disponibile 24 ore su 24, ottime doti da cuoco e Netflix assicurato. Come andrà a finire? Solo loro due e le persone a loro vicine sanno esattamente cosa abbia fatto di sbagliato l'autore dei cartelli che hanno conquistato la Spagna. Nei commenti c'è chi approva questa tattica molto 'invasiva' e chi la trova "inquietante".

LEGGI ANCHE: Spagna, nell'ascensore di un condominio spunta un cartello di sfogo esilarante: "La pazienza ha un limite!"