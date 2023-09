Matrimonio, gli sposi impongono una cifra (altissima) a tutti gli invitati: "Cibo e bevande non inclusi"

Ogni matrimonio porta con sé dei regali da parte degli invitati. Due futuri sposi, però, hanno imposto a tutti gli invitati il pagamento di una cifra (molto alta) per la partecipazione all'evento, che tra l'altro non include le bevande. Ecco dov'è successo.

Quando si viene invitati a un matrimonio, si pensa subito alle spese da affrontare. Alcuni riciclano un vestito elegante di cui sono già in possesso, altri ne comprano uno nuovo. E poi c'è il regalo per gli sposi, altra nota dolente. Sempre più persone scelgono un'opzione facile e che, tutto sommato, fa felice la futura coppia: del denaro contante o dei buoni regalo, magari per degli elettrodomestici, per l'arredamento o in un'agenzia di viaggi. Altri scelgono dalla lista nozze che gli sposi hanno creato appositamente.

Una cosa è certa: in nessun caso, gli sposi chiederebbero dei soldi agli invitati per partecipare all'evento. O forse no? Stando a quanto riporta The Mirror, qualcuno è arrivato a tant, in un luogo non precisato del Regno Unito. Un lettore ha inviato al tabloid una segnalazione corredata di foto e screenshot dell'evento. I fatti in breve: un tizio di nome Jack (nome di fantasia) ha risposto positivamente all'invito di due amici per il loro matrimonio. Poco dopo ha ricevuto una mail in cui veniva ringraziato per la conferma. In calce c'era un link con su scritto: "Premi qui per il pagamento".

Il matrimonio a pagamento

A quel punto Jack ha immediatamente pensato che fosse una truffa o, nella migliore delle ipotesi, una raccolta fondi per la luna di miele degli sposi. Pochi giorni dopo ha cliccato finalmente sul link ed ha scoperto che avrebbe dovuto pagare 2.000 sterline solo per partecipare al matrimonio. A quel punto, ha chiamato la struttura che ospita l'evento per cheidere se fosse una truffa, ma dall'altro lato gli hanno detto che Sophie e Jeff (nomi di fantasia) avevano chiesto ad ogni singolo invitato 2000 sterline, come "contributo per realizzare il loro sogno". Jack, a quel punto, ha deciso di pagare, per quanto trovasse altissima la cifra. Non è finita qui.

Arrivato al grande evento, ha scoperto che né cibo né bevande erano inclusi. Per bere e mangiare ha dovuto pagare 30 sterline (non malissimo), a cui ha dovuto aggiungerne altre 200 perché lo sposo e la sposa volevano dare una "mancia" alla struttura dove si è tenuto il loro matrmonio. Dal momento che il suo conto corrente era prossimo allo zero, Jack ha deciso di pagare una cifra "molto più bassa" (trattandosi, in teoria, di una mancia), stando a quanto riporta The Mirror. Chiaramente quanto successo è una forma di truffa legalizzata da parte degli sposi, che non solo hanno fatto in modo che fossero gli altri a pagare il matrimonio, ma probabilmente ci hanno anche guadagnato qualche migliaio di sterline.

LEGGI ANCHE: Coppia divorzia tre minuti dopo aver fimato il contratto di matrimonio: il motivo