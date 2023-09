Lombardia, va in trattoria a Seregno e mostra lo scontrino: "Ecco quanto ho speso per mangiare pesce"

Lombardia, si reca a Seregno in una trattoria e pubblica lo scontrino sui social: ecco quanto ha speso per un menù di pesce

Seregno, una pittoresca città situata in Lombardia nel nord Italia, è un luogo che offre una ricca esperienza culinaria riflettendo le tradizioni e i sapori della regione. Questa località possiede una cucina fatta di piatti genuini e ingredienti di alta qualità che soddisfano i palati più esigenti. Una delle pietanze più iconiche di Seregno e di tutta la Lombardia è il "risotto alla milanese". Esso, preparato con riso Carnaroli, zafferano, vino bianco e brodo di carne, è noto per il suo colore giallo intenso e il sapore ricco. La sua preparazione è un'arte che richiede attenzione ai dettagli, e il risultato è un piatto cremoso e delizioso spesso arricchito con burro e Parmigiano-Reggiano.

Un altro piatto da non perdere è la "cotoletta alla milanese". Questa è una preparazione classica della carne, dove una fettina (di solito vitello) viene impanata e fritta in olio d'oliva fino a diventare dorata e croccante. È in genere servita con una fetta di limone e rappresenta un piatto semplice, ma apprezzato in tutta Italia. La Lombardia è anche famosa per i suoi formaggi, e a Seregno è possibile assaporare il "Gorgonzola". A pasta molle, questo formaggio è noto per il suo sapore ricco e cremoso e può essere gustato da solo o aggiunto a molte preparazioni culinarie per donare un tocco di sapore distintivo.

Per gli amanti della polenta, un piatto tradizionale lombardo, Seregno offre l'opportunità di assaporare la "polenta e osei". Trattasi di un piatto tradizionale, composto da polenta cotta e piccoli uccellini (di solito tordi o quaglie) che sono stati cotti e aromatizzati con spezie. È una pietanza che richiede maestria nella preparazione, ma il risultato è una vera festa per il palato. Infine, per i dolci, il "panettone" la fa da padrone. Questo lievitato dolce, arricchito con uvetta e canditi, è una tradizione culinaria lombarda che non si può perdere. Ma se invece si volesse mangiare pesce in Lombardia quale sarebbero i prezzi? Scopriamolo subito.

In conclusione, Seregno è una destinazione culinaria affascinante che offre un viaggio attraverso i sapori distintivi della Lombardia. Dai risotti alle cotolette, dai formaggi ai dolci, questa città è un luogo dove è possibile immergersi nella tradizione gastronomica dell'area e gustare le delizie che questa affascinante regione ha da offrire. I visitatori del posto avranno l'opportunità di vivere un'esperienza culinaria autentica e memorabile mentre esplorano la bellezza e l'ospitalità di questa città lombarda. E ci sono ampie scelte anche per gli amanti del pesce. A che prezzo? Ovviamente dipende da dove si va.

Ad esempio, su Facebook è spuntato uno scontrino che testimonia per due antipasti (parmigiana di melanzane con burrata pugliese ed emulsione di basilico, e tartarre di tonno con brunoise di verdure), una porzione di scialatielli allo scoglio, una porzione di panciotti con capesante, gamberi, pomodorini datterini gialli e gocce di pesto al pistacchio, un gran fritto misto con gamberi, alici, calamari e verdure, pane, mezzo litro di Chardonnay, acqua e caffè una spesa di 74 euro complessivi, ovvero 37 euro a persona.

