Indonesia, scimmia ruba gli occhiali di un turista: l'uomo li recupera in maniera geniale

A Bali, probabilmente la località più famosa dell'Indonesia, un uomo si è visto rubare gli occhiali da una scimmia. Nel giro di qualche secondo, però, è riuscito a recuperarli, grazie all'aiuto di una terza persona.

L'Indonesia è una delle nazioni più belle al mondo per quanto riguarda le bellezze naturali. Si tratta di un arcipelago che vanta molti angoli ancora incontaminati. Essendo una terra relativamente giovane, è spesso vittima di terremoti e ospita numerosi vulcani attivi. Attualmente l'Indonesia, dal punto di vista religioso, è a maggioranza musulmana, sebbene ci siano minoranze numerose di Cristiani, Induisti e Buddisti. Non mancano infine credenze popolari difficilmente inquadrabili, praticate dalle comunità indigene che abitano nelle regioni remote dell'arcipelago.

Bali, oltre ad avere spiagge meravigliose, ospita anche numerosi templi. Si tratta di luoghi di culto importantissimi per la popolazione balinese, oltre che meta turistica di massa. Nella maggior parte di questi luoghi è possibile trovare le scimmie balinesi, dette anche macachi a lunga coda. Si tratta di primati di dimensioni medio-piccole con pelliccia grigio-argento e lunga coda prensile. Queste scimmie spesso interagiscono con gli esseri umani, ma non devono essere maltrattate per alcun motivo, essendo considerate sacre e protette in Indonesia. Spesso si rendono protagoniste di piccoli furti ai danni dei turisti.

Indonesia, la scimmia ruba gli occhiali al turista

Pur risultando graziose per molti, sanno essere anche parecchio scaltre. Oltre al cibo, amano rubare oggetti personali ai turisti, come occhiali da sole, cellulari o cappellini. Chi vuole evitare problemi dovrebbe cercare di stare lontano da loro e, in caso di furto, non provare a farsi giustizia da solo, ma chiedere aiuto ai custodi dei templi. È sicuramente bello guardarle mentre mangiano, si spostano tra gli alberi e fanno il bagno nelle acque termali, ma bisogna prestare attenzione ai loro movimenti. Lo sa bene un turista, che mentre saliva per le scale, si è visto soffiare gli occhiali da un esemplare di scimmia balinese.

Come si può vedere, per porre rimedio, uno dei guardiani allunga due frutti alla scimmia, che usa entrambi le mani per afferrarli e posa per qualche secondo gli occhiali del turista. A quel punto, l'uomo se ne riappropria. Nei commenti, ci sono numerosi punti di vista diversi sull'accaduto. Qualcuno scrive: "La gente pensa che la scimmia è stata ingannata con il cibo, in realtà lei ruba oggetti sapendo che per restituirli avrà della frutta gratis". L'Indonesia è una delle nazioni più belle al mondo, ma per chi non è abituato a interazioni simili, può risultare pericolosa. È difficile che una scimmia attacchi fisicamente un essere umano, ma vedersi rubare un paio di occhiali, un cellulare o una macchina fotografica professionista può essere frustrante e in casi estremi l'animale potrebbe fuggire e non restituire mai più l'oggetto.

