Cina, TikToker mostra la colazione tipica: "Come prima cosa, la mattina ti costringono a..."

Cina, una nota TikToker fa vedere la colazione locale: ecco cosa fanno quasi tutti nella nazione in questione a inizio pasto

Le tradizioni culinarie cinesi sono state plasmate da secoli di storia e cultura, dando luogo a una delle cucine più ricche e diverse al mondo. Questo Paese vasto e vario offre una straordinaria varietà di sapori, ingredienti e tecniche di cottura che si riflettono nella sua cucina. Essa è famosa per la sua attenzione al dettaglio e all'equilibrio dei sapori. Uno dei principi fondamentali in Cina è il concetto di yin e yang, che si traduce in una combinazione armoniosa di ingredienti contrastanti come dolce e salato, acido e piccante. Questo equilibrio è evidente in molti piatti cinesi, come il maiale agrodolce e l'hot pot piccante.

Il riso è una pietra angolare della cucina cinese e viene consumato in numerose varietà, tra cui il riso bianco, il riso glutinoso e il riso fritto. È spesso servito come accompagnamento per molti piatti, come zuppe, carne e verdure. Tuttavia, bisogna ricordare che la cucina cinese è conosciuta per la sua diversità regionale. Dalle spezie forti della cucina di Sichuan al sapore leggero e delicato di quella cantonese, ogni regione ha le sue specialità distintive. Ad esempio, i ravioli al vapore, noti come dim sum, sono un classico della cucina cantonese, mentre i piatti a base di tofu e pepe di Sichuan sono amati nella regione di Sichuan.

La cucina cinese è anche ricca di piatti a base di carne, tra cui manzo, maiale, pollo e anatra. L'anatra alla pechinese è uno dei cibi più iconici, preparato con la pelle croccante e servito con sottili fette di carne in un involucro di pancake. Un'altra caratteristica distintiva della cucina cinese è la varietà di piatti a base di verdure. Il bok choy, il cavolo cinese e il broccoli gai lan sono solo alcuni degli ingredienti vegetali ampiamente utilizzati nella preparazione dei pasti. I noodle, sia fatti in casa che serviti in brodo o saltati in padella, sono un'altra componente essenziale della cucina cinese. Essi possono variare notevolmente in spessore e forma, da quelli sottili e trasparenti alle versioni più spesse e a spirale. Ma se queste pietanze si mangiano a pranzo o cena... Di cosa ci si nutre a colazione?

Cina, TikToker testimonia: "Ecco cosa si mangia a colazione normalmente"

La TikToker Jingherly @jingherly in molti dei suoi video svela usanze tipiche cinesi che in Italia si conoscono poco o non si conoscono affatto. Così, in uno degli ultimi filmati, racconta "cosa si mangia a colazione, in una casa normale in Cina". La clip inizia con lei che racconta: "Di prima mattina la prima cosa che fanno è: ti obbligano a bere un bicchiere di acqua calda. Ho anche chiesto di poter aggiungere acqua fredda, ma non si può. Perché l'acqua fredda ha i batteri. Ora si può passare al latte di soia e devi aggiungere un po' di zucchero, altrimenti non è così buono". Ecco le prime parole dell'influencer in merito alle bevande. E per il cibo?

"E insieme a quello si mangiano le frittelle, raga. Il pane - questo qua - è veramente la cosa più buona del mondo. Questo pane è troppo buono. E, in più, ti puoi mangiare anche queste uova salate che letteralmente sono troppo buone. Se non ti basta, lo puoi accompagnare con questo tipo di verdura che è salata. Buonissima", queste le frasi di Jingherly che sembra apprezzare particolarmente la colazione in Cina a base di pane fritto, uova sode e verdure.

