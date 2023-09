"Assurdo! In Australia ho preso una multa da 400 dollari per un motivo banalissimo", la testimonianza della TikToker è virale

Australia, una TikToker racconta varie disavventure da lei vissute: tra queste l'aver preso una multa per un motivo banalissimo. Ecco che cosa avrebbe fatto

L'Australia è un continente straordinario e un Paese vasto che offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori provenienti da tutto il mondo. Esplorare questa zona unica significa avventurarsi in una terra di contrasti, dalla bellezza naturale mozzafiato alle città cosmopolite e alle culture indigene ricche di storia. In primis da segnalare è la Grande Barriera Corallina: questo incredibile ecosistema marino è la più grande struttura vivente del pianeta. Situata al largo della costa del Queensland, essa offre opportunità di snorkeling e immersioni subacquee straordinarie, permettendo ai visitatori di esplorare un mondo sottomarino ricco di vita e colori. E poi Sydney, la Tasmania, una fauna unica e la cultura aborigena sono solo alcuni del motivi per cui visitare l'Australia. Eppure qui, non sempre potrebbero essere tutte rose e fiori per i turisti...

Australia, TikToker testimonia: "Danno multe come se non ci fosse un domani. Io ne ho presa una da 400 dollari per..."

La TikToker @allyoucan_live ha recentemente realizzato un video: "Le cinque cose più assurde che mi sono capitate vivendo un anno in Australia. Per me l'ultima è la peggiore". La prima riguarda una multa che si sarebbe beccata. Ma come? Facendo un gesto che tanti compiamo quotidianamente. "Primo, danno multe come se non ci fosse un domani. Pensa che ho preso una multa da ben 400 dollari perché facendo la ragazza alla pari stavo portando i miei bambini in piscina e ho parcheggiato 'di muso' e non di sedere", spiega la content creator.

E continua: "Due, ho quasi investito un canguro. In Australia, una delle prime cose che ti insegnano è che se un canguro ti attraversa la strada non devi mai frenare o inchiodare, ma devi continuare ad andare avanti. Questa è anche la ragione per la quale tantissime macchine in Australia hanno davanti una protezione per la collisione con i canguri. Quella mattina erano le 6, per fortuna non c'era nessuno sulla strada, io ho frenato, però ho evitato sia l'incidente che di uccidere il canguro. Tre, ho rischiato di perdere il mio pollice sinistro. Infatti, stavo lavorando in farm, spesso i lavori sono a cottimo, quindi più si lavora, più si guadagna e stavo potando le vigne. Al posto di potare un ramo, ho preso il mio pollice sinistro. Grazie a Dio sono stata operata a meno di un'ora e per pochissimi millimetri non l'ho letteralmente perso".

@allyoucan_live RAGA IO CON L’ULTIMA NON CE LA POTEVO FARE Stare in quel posto mi metteva un nervoso che non vi so nemmeno spiegare, a un certo punto (anzi in più punti direi 😂) a me e la mia amica è venuta una crisi di nervi da quanto non ce la facevamo piùù! Non potevi aprire la bocca che ti entravamo mosche ovunqueeee Comunque direi che di stron***e ne ho fatte abbastanza durante quell’anno, voi che dite?😂 i 19 anni che avevo si sentivano tutti ahahah Mi fa davvero troppo strano pensare che sono già passati 5 anni da quando ho vissuto in Australia, a volte mi sembra sia successo ieri, altre volte una vita fa! È tutto nella norma? Maaa adesso ditemi, vi è piaciuto questo format? 🇦🇺 #australia#ayearabroad#aupair ♬ Vibes - ZHRMusic

Le 'stranezze' dell'Australia secondo la ragazza, non sono certo finite: "Quattro, ho festeggiato un secondo Natale il 25 luglio perché in Australia, per poter rivivere il Natale al freddo come noi europei, è usanza festeggiarlo una seconda volta in pieno inverno. Quindi in ostello abbiamo fatto il pranzo, la cena di Natale, con l'albero e ci siamo anche scambiati dei regali. Quinta e ultima e più assurda cosa che mi sia successa: ho vissuto per due settimane in una città completamente infestata da mosche. Le persone per uscire di casa utilizzavano le retine per proteggersi dalle mosche. Per me è stato un incubo. Sono uscita di casa tipo 2 volte in 2 settimane. Un'esperienza divertente, ma che non consiglierei e non rifarei".

