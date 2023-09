Toscana, prendono un pasto completo con vino e acqua: "Ecco lo scontrino del ristorante in provincia di Grosseto"

Toscana, in provincia di Grosseto - ad Alberese Scalo, mangiano al ristorante e pubblicano lo scontrino sui social: ecco a quanto ammonta la loro spesa

Grosseto, una delle perle della Toscana, è una destinazione culinaria straordinaria che offre una vasta gamma di prelibatezze locali. Questa città situata nella parte meridionale della regione è benedetta da una ricca tradizione gastronomica, che riflette la sua storia agricola e la sua posizione costiera. Uno dei piatti più celebri della zona è la ribollita. Questa zuppa rustica è preparata con pane raffermo, cavolo nero, fagioli cannellini, pomodori e una generosa quantità di olio d'oliva extravergine. È un piatto ricco e saporito che riflette la semplicità e la genuinità della cucina locale.

Un'altra specialità che non si può perdere a Grosseto e dintorni (compreso Alberese Scalo) è il cinghiale. Questo animale selvatico è ampiamente cacciato nella zona e la sua carne viene preparata in una varietà di modi, dal ragù servito con pappardelle alla salsiccia. Il suo sapore robusto e appagante è un vero piacere per i carnivori. La costa toscana offre anche una vasta gamma di frutti di mare freschi e deliziosi, e Grosseto non fa eccezione. I piatti a base di pesce sono abbondanti e includono zuppe ricche, spaghetti alle vongole, calamari fritti e molto altro.

Grosseto è anche famosa per i suoi formaggi, in particolare il pecorino. Questo, a base di latte di pecora, viene utilizzato in molti piatti tradizionali, come la pappa al pomodoro e il cacio e pepe. La sua consistenza cremosa e il suo sapore ricco aggiungono profondità a molte preparazioni culinarie locali. L'olio d'oliva extravergine è un altro elemento fondamentale in Toscana dove vengono prodotti alcuni degli oli d'oliva più pregiati d'Italia. Provare questo liquido dorato su pane tostato con aglio è un'esperienza gustosa e autentica. Infine, non si può visitare la provincia di Grosseto senza degustare i vini locali, in particolare il Brunello di Montalcino e il Morellino di Scansano. Ma quanto costa un buon pasto da queste parti?

In conclusione, la Toscana è una destinazione culinaria straordinaria che offre una ricca varietà di piatti tradizionali e Grosseto - come la sua provincia, non fa eccezione. Dalle zuppe rustiche ai piatti a base di carne di cinghiale e frutti di mare freschi, questa zona è un paradiso per gli amanti del cibo che desiderano assaporare la vera cucina toscana. La spesa per mangiare tutti questi alimenti, ovviamente, può variare a seconda del locale scelto - come in ogni città d'Italia.

Su Facebook, è spuntato uno scontrino di un pranzo per tre persone in un locale di Alberese Scalo. La spesa finale è stata di 66 euro, ovvero 22 euro a persona. Il cibo che il terzetto ha ordinato? Dei crostini toscani e un antipasto di sottoli fatti in casa, una porzione di peposo con patate e spinaci, una di insalata mista, un piatto di ravioli ricotta e spinaci al ragù, vin santo e tozzetti.

