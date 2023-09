Donna delle pulizie di un B&B mostra il disastro lasciato dai clienti dopo la prima notte: "Non ci avevano detto che..."

Gestire un B&B non è il mestiere più facile del mondo, come alcuni potrebbero pensare. Una donna, che pulisce la casa vacanza per conto di sua sorella, ha mostrato come dopo una sola notte alcuni ospiti avessero lasciato la casa in condizioni pessime. E c'è anche una sorpresa, di cui gli ospiti non avevano fatto menzione.

Uno dei temi più caldi della scorsa primavera - che sicuramente tornerà in auge nelle prossime settimane - è quello del caro affitti. Negli ultimi 18 mesi l'inflazione ha subito un aumento fortissimo in Italia e in Europa e, insieme ai prezzi dei beni di prima necessità, sono saliti anche i canoni di locazione. Sia studenti che lavoratori stanno avendo difficoltà nel trovare un alloggio a prezzi contenuti, soprattutto nelle grandi città. Proprio gli studenti di molti atenei italiani avevano inscenato una protesta simbolica, accampandosi nelle tende all'esterno delle università, per comunicare come trovare una stanza o un monolocale a prezzi contenuti fosse diventato difficile.

I numeri, si sa, nonmentano mai: stando a un'indagine di Immobiliare.it, da gennaio 2016 a ad agosto 2023, l'incremento dei canoni d'affitto in Italia è stato di circa il 40%. Oggi, infatti, un immobile in Italia viene affittato mediamente a 12,74 euro al metro quadro. Uno dei tanti motivi per cui i prezzi degli affitti aumentano è dovuto al fatto che sul mercato immobiliare l'offerta è sempre minore. Negli ultimi dieci anni, infatti, un numero altissimo di proprietari di appartamenti ha preferito la destinazione turistica, attratta da guadagni più elevati. Dopo la parentesi negativa del 2020 e del 2021, nel 2022 e nel 2023 le presenze turistiche sono tornate ai livelli pre-pandemia, per la gioia di gestori di case vacanza, B&B e affini.

La famiglia e il disastro lasciato nel B&B

I cosiddetti host ricevono spesso critiche per aver contribuito alla 'turistificazione' dei centri storici di molte città italiane e per aver ignorato le necessità di chi cerca una casa per 12 mesi l'anno. Per quanto non sia certo un mestiere usurante, le criticità non mancano anche tra i gestori di B&B e case vacanza. Su Facebook, oggi, è comparso il post di una donna che sostiene di aiutare sua sorella a gestire un "piccolo B&B". Entrando nell'appartamento, non ha potuto fare a meno di notare come dopo la prima notte avesse assunto l'aspetto di un campo di battaglia:

Come se non bastasse il disordine e la sporcizia, gli educatissimi ospiti hanno evitato di dire che con loro viaggiavano due bambini (evitando quindi di pagare un eventuale supplemento). La culla posizionata a pochi centimetri dal letto matrimoniale testimonia come a dormire sotto lo stesso tetto fossero più di due persone. Le grucce a terra, le valigie aperte sul letto e mai messe a posto, la sporcizia in bagno e chi più ne ha più ne metta. L'autrice del post ha fatto sapere di essersi rifiutata di pulire la stanza. Sorpresa: nemmeno quello del gestore di B&B è il mestiere ideale, dove non esistono problemi e giornate 'no'.

