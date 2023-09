TikToker viaggia sul taxi che si guida da solo: dove si può trovare e come funziona

Una TikToker italiana prende un taxi 'alternativo': non c'è nessun conducente alla guida. La macchina si guida da sola. Ecco dove si possono trovare auto del genere e come funzionano

Le automobili che si guidano da sole, comunemente conosciute come veicoli autonomi o self-driving cars, rappresentano una delle più rivoluzionarie innovazioni nel settore automobilistico e nella tecnologia in generale. Questi veicoli, dotati di avanzati sistemi di intelligenza artificiale, sensori e algoritmi sofisticati, sono progettati per condurre senza l'intervento umano, offrendo un potenziale trasformativo per la mobilità futura. Uno dei principali obiettivi dei veicoli autonomi è migliorare la sicurezza stradale. Gli incidenti stradali causati da errori umani, come la distrazione o l'ebbrezza, sono una delle principali cause di morte.

I veicoli autonomi, dotati di sensori che monitorano costantemente l'ambiente circostante, possono rilevare e reagire a situazioni pericolose in millisecondi, riducendo significativamente il rischio di incidenti. Inoltre, esso promettono di rivoluzionare il concetto di mobilità. Possono essere utilizzati per migliorare l'accessibilità ai trasporti pubblici per le persone con mobilità limitata, ridurre la congestione del traffico, ottimizzare l'uso delle strade e persino migliorare l'efficienza del consumo di carburante. Inoltre, potrebbero consentire nuovi modelli di business legati ai servizi di condivisione dell'auto senza conducente.

Tuttavia, la transizione verso i veicoli autonomi non è priva di sfide. Una delle principali preoccupazioni riguarda la sicurezza e la responsabilità legale in caso di incidenti. Chi sarà ritenuto responsabile in caso di errore di un veicolo autonomo: il produttore, il proprietario o il sistema di guida autonoma stesso? Queste domande stanno ancora cercando risposte chiare nel campo legale. Eppure, ci sono città che stanno iniziando ad attuare una guida autonoma di taxi. Ecco quali, secondo la testimonianza di una TikToker.

"Sono su un taxi che sta guidando da solo", la testimonianza virale di una TikToker

"Sono su un taxi che sta guidando da solo. Non c'è nessuno seduto! È il taxi robot, che figata", inizia così un video di TikTok pubblicato dalla content creator Fjona Cakalli. "Sono nella splendida San Francisco e ho deciso che vi porto con me a provare un taxi a guida autonoma. L'app dice che è qui tra un minuto e il servizio di Waymo è disponibile qui a San Francisco e a Phoenix e presto arriverà anche a Los Angeles e a Austen", racconta svelando dunque dove si trova un servizio simile.

Ebbene, passando all'esperienza vera e propria. La TikToker inquadra il suo taxi in arrivo: "È lui. Ma dove va? Perché non mi aspetta? Aspettami". Corre incontro all'auto. "Si è fermato, FC sono io, unlock", dichiara mostrando il funzionamento dell'app. Poi entra e si prepara al viaggio. "Partiamo. Wow, non ci credo. Questa cosa è assurda. Ordinate con l'app, arriva, si ferma ovviamente in un posto sicuro, perché eravamo in un incrocio particolare. Adesso dice che c'è uno stop. Si è fermato allo stop. Le regole della strada lui le segue sempre", continua Fjona.

La TikToker spiega dunque nel dettaglio il funzionamento: "Waymo fa sì che il taxi non segua solo quello che è il GPS perché spesso il GPS si può staccare o comunque può perdere collegamento con il satellite, ma la città è mappata per filo e per segno per essere certi anche sulla segnaletica orizzontale e verticale. Il modello di macchina è una Jaguar I-Pace elettrica e ovviamente modificata per le necessità di Waymo. Se la sta cavando bene anche dove ci sono lavori, coni". Alla fine del video, l'influencer arriva a destinazione, tutta soddisfatta: "All'inizio è un po' spaventoso, poi è stata una figata".

