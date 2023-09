Toscana, terremoto scontrini! Va in trattoria a Calcinaia e mostra quanto spende: "La ricevuta per antipasto, pizza, birra e babà"

Toscana, gli scontrini ai ristoranti (pubblicati da chi va in vacanza o è residente in questa regione) mostrano quanto si spende per un paio di pizze a Calcinaia (provincia di Pisa)

Calcinaia, un incantevole comune situato nella regione della Toscana, è rinomato non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per le sue straordinarie attrazioni culinarie. La cucina toscana è famosa per la sua semplicità, autenticità e l'uso di ingredienti di alta qualità, e il comune in provincia di Pisa protagonista di quest'articolo non fa eccezione, offrendo un viaggio gustativo indimenticabile. Uno dei piatti più iconici e amati della cucina locale è la ribollita. Questa zuppa rustica è preparata con pane raffermo, cavolo nero, fagioli cannellini, pomodori e aromi freschi come rosmarino e timo. Si tratta di un comfort food eccezionale, ricco di sapori e tradizione, spesso servito con un filo d'olio extravergine d'oliva toscano.

Non si può visitare Calcinaia senza assaporare la bistecca alla fiorentina. Questo piatto rappresenta l'apice della carne alla griglia ed è preparato con una grossa fettina di carne di manzo, tipicamente chianina, cotta al sangue e condita con sale, pepe e olio d'oliva. È un piatto robusto e succulento che incarna la passione toscana per la carne di alta qualità. La pasta è un'altra eccellenza della cucina in Toscana. Le pappardelle al cinghiale sono una scelta popolare, con larghe strisce di pasta servite con una saporita salsa di carne di cinghiale. I pici, una specie di spaghetti spessi, invece, sono spesso conditi con sughi a base di pomodoro e pecorino.

La cucina in Toscana è anche famosa per i suoi formaggi e salumi. Il pecorino è un formaggio a pasta dura che viene spesso consumato con miele o confetture. I salumi come il prosciutto e la finocchiona, un salame insaporito con semi di finocchio selvatico, sono deliziosi accompagnamenti per un aperitivo. Per concludere un pasto, poi, non c'è niente di meglio di un bicchiere di vino locale. La regione in questione è vitivinicola e ha una fama mondiale per questo, con vini come il Chianti Classico, il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano, che sono perfetti per accompagnare i piatti locali anche a Calcinaia. Eppure, nonostante tutte queste bontà locali, c'è chi sceglie come comfort food, la pizza. Quanto costa mangiarne una dal sapore napoletano qui?

Toscana, spunta lo scontrino di un ristorante a Calcinaia: "Ecco quanto si spende per un paio di pizze"

Purtroppo in queste ore la Toscana è nel mirino delle ricerche Google. Non c'entra il terremoto scontrini che riguarda i rincari degli ultimi tempi in tutta Italia, bensì un terremoto vero e proprio che alle 5 di questa mattina ha colpito la regione in questione e non solo (è stato avvertito anche in Emilia-Romagna). La magnitudo registrata è stata di 4.9. Per il momento ancora non si conosce nel dettaglio l'entità dei danni provocati dal sisma a persone o cose, tuttavia sono state prese misure precauzionali in merito, come la chiusura delle scuole in zona. Ma torniamo al nostro scontrino apparso su Facebook.

Ebbene, per un pasto composto da un antipasto, due pizze, birra, acqua, dolce e amaro la spesa complessiva di uno scontrino apparso sui social sarebbe di 40 euro, ovvero 20 euro a persona. Ecco quanto si spende a Calcinaia qualora si voglia gustare una pizza in Toscana, lasciando da parte per un pasto più veloce e comunque buono, tutte le prelibatezze locali.

LEGGI ANCHE: Tre gemelli omozigoti fanno lo scherzo del secolo a una passante: "Panico totale"