Tre gemelli omozigoti fanno lo scherzo del secolo a una passante: "Panico totale"

Tre gemelli omozigoti sono una combinazione estremamente rara. Come sfruttare questa particolarità? Facendo scherzi ai passati, ovvio. Un gruppo di fratelli identici ha ideato un prank tanto semplice quanto geniale ai danni di una donna che camminava per strada.

Molte donne sognano di diventare madri e alcune vorrebbero concepire dei gemelli. Avere due figli in un solo parto è piuttosto raro: una gravidanza gemellare ha una probabilità di 1/80. I gemelli possono essere eterozigoti oppure omozigoti: nel primo caso, il loro aspetto sarà differente, mentre nel secondo sarà praticamente identico. Ancora più raro che dal parto gemellare nascano più di due bambini o bambine. Una delle combinazioni più rare, che secondo alcuni pediatri sarebbe perfino di una su un milione (senza fecondazione assistita), è quella di tre gemelli omozigoti.

Considerando che sul pianeta Terra vivono 8 miliardi di persone, anche una possibilità su un milione dà vita a diverse centinaia di 'triplette' di gemelli nel mondo. Una di queste ha trasformato la propria somiglianza reciproca in una sorta di superpotere: quello di fare scherzi epici. Su TikTok, i 'Manchurek Triplet' hanno 12,9 milioni di follower e nella biografia fanno sapere di essere canadesi e di avere 25 anni. La stragrande maggioranza dei video postati sul social cinese mostra scherzi di varia natura, che hanno un comune denominatore: sfruttare il loro aspetto esteriore identico per confondere le persone. Come prevedibile, spesso i risultati sono esilaranti.

Tre gemelli per uno scherzo epico

Esiste un fenomeno psicologico chiamato déjà vu: in francese vuol dire 'già visto' ed è quella sensazione che si prova quando abbiamo la certezza di aver già assistito alla scena che ci si è appena parata davanti. I gemelli hanno fatto uno scherzo a una passante che è, a tutti gli effetti, un déjà vu. Questa cammina in un centro commerciale e guarda il cellulare. Da dietro un pilastro di cemento, sbuca una persona con maglietta blu, pantaloni neri e un cappellino in testa, che dice: "Scusami". Lei non ci fa caso. Pochi secondi dopo, si ripete la stessa identica scena e la ragazza chiede: "Non eri lì qualche secondo fa?", ma l'uomo risponde di no. La conclusione è perfetta: da un altro pilastro, spunta una terza persona, vestita in modo identico alle altre due e a quel punto la ragazza si spaventa sul serio:

Il video è stato apprezzatissimo dagli utenti di TikTok. Nei commenti, qualcuno è stato piuttosto cattivo nei confronti della vittima dello scherzo: "Non ha mai sentito parlare di gemelli?", si chiede un utente. Poi c'è anche chi fa dell'ironia: "Avete bisogno del quarto gemello", commento a cui ha risposto uno dei gestori del canale (chissà quale dei tre!): "Lo stiamo cercando: le candidature sono aperte". Se, in effetti, dovessero trovare una quarta persona somigliante a loro, i video potrebbero diventare ancor più esilaranti.

