Terracina, vanno al ristorante e mostrano lo scontrino: quanto hanno speso per due primi e una frittura di pesce

Terracina, una pittoresca città costiera situata nel Lazio, è un luogo dove la tradizione culinaria si fonde splendidamente con la bellezza del Mar Tirreno. Le sue specialità gastronomiche riflettono la ricchezza del territorio, con un'attenzione particolare ai frutti del mare e ai prodotti locali. La città è famosa per il pescato quotidiano e per le prelibatezze che vengono servite nei ristoranti locali. Non si può perdere la possibilità di gustare gamberi, calamari, telline, cozze, vongole e il famoso "moscardino," un piccolo polpo, tutti preparati con semplicità e sapore.

Anche la tiella è un piatto tradizionale della cucina di Terracina, tipico anche della vicina Gaeta. Si tratta di una sorta di torta salata farcita con pesci azzurri come alici, acciughe e sgombri, insieme a patate e cipolla, tutto condito con olio d'oliva e pomodoro. Questo cibo è cotto in forno fino a quando non diventa dorato e croccante. Un piatto di pasta delizioso è invece rappresentato dagli spaghetti con le telline, piccole vongole locali. Tale piatto è spesso condito con aglio, peperoncino, prezzemolo e un tocco di vino bianco. Anche il pane locale del posto è semplice ma delizioso. Spesso viene servito con un condimento di olio d'oliva extravergine locale, che ha un sapore fruttato e leggermente piccante. Si tratta di una combinazione che è una delizia da gustare prima di un pasto o come antipasto.

La pizza bianca è un pane piatto tradizionale, spesso servito come snack o spuntino. È una sorta di focaccia leggera, condita con sale e olio d'oliva, mentre tra i dolci tipici di Terracina ci sono i "maritozzi," dolci a base di pasta lievitata farciti con panna montata e zucchero a velo, e i "ciambellini terracinesi," piccoli ciambellini aromatizzati con limone e anice. La zona, inoltre, è circondata da vigneti e produce vini locali di alta qualità, tra i quali il "Moscato di Terracina," un vino dolce e aromatico. Ma quanto costa mangiare tutto questo? Spunta uno scontrino chiarificatore.

Terracina, ecco quanto si spende per due primi e un secondo: spunta uno scontrino rivelatore

Le tradizioni culinarie di Terracina sono un omaggio alla cucina semplice e autentica, basata su ingredienti freschi e di alta qualità. Mentre si visita questa affascinante città costiera, non si può perdere l'occasione di deliziare il proprio palato con le prelibatezze locali e di vivere un'esperienza gastronomica indimenticabile. I costi, poi, sono i seguenti, in base a quanto si legge su Facebook su uno scontrino.

Ebbene, per un risotto alla pescatora, una porzione di gnocchetti vongole e gamberetti, una frittura di gamberi e calamari, un sorbetto e l'acqua, la spesa totale per due persone è stata di 25 euro, 12,50 euro a testa. Il prezzo è davvero conveniente e in controtendenza rispetto a quelli che sono circolati quest'estate, testimoniati da scontrini scioccanti dove si sono aggiunti supplementi per qualsiasi servizio extra offerto.

