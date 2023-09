Veneto, basta Verona! "Esiste un sentiero suggestivo tra terra e cielo che regala emozioni incredibili": la testimonianza di un TikToker

Veneto, non esiste solo Verona come luogo da visitare. Un TikToker suggerisce un posto meraviglioso tra cielo e terra: ecco dove si trova

Verona, situata nella regione del Veneto, è una città ricca di storia, cultura e bellezze architettoniche. In primis, l'Arena. Questo antico anfiteatro romano, risalente al I secolo d.C., è uno dei siti più iconici del posto. Oggi, è utilizzata per spettacoli teatrali, concerti lirici e opere all'aperto, compresa l'opera famosa in tutto il mondo durante l'estate. Altro luogo amato della città è la Casa di Giulietta, famosa per essere il luogo in cui Giulietta, del famoso dramma di Shakespeare 'Romeo e Giulietta', avrebbe vissuto. I visitatori possono vedere il celebre balcone dei due innamorati e lasciare i propri messaggi destinati alla persona amata.

Piazza delle Erbe è il cuore del centro storico di Verona ed è circondata da edifici affascinanti, tra cui la Torre dei Lamberti e il Palazzo Maffei. Ospita anche un mercato giornaliero con bancarelle di frutta, verdura e prodotti locali. Castelvecchio è invece un imponente castello medievale, costruito nel XIV secolo, ed è una meraviglia architettonica. Esso ospita un museo che espone una ricca collezione di arte medievale e rinascimentale. La Basilica di San Zeno Maggiore (chiesa romanica famosa per i suoi magnifici portali di bronzo), il Ponte di Pietra (che attraversa il fiume Adige) e il Teatro Romano (costruito nel I secolo d.C., e uno dei migliori esempi di architettura romana sopravvissuta qui) concludono le principali attrazioni del posto. Ma il Veneto non è solo Verona!

Veneto, non solo Verona: ecco un luogo incredibile da visitare almeno una volta nella vita secondo un TikToker

Il TikToker Federico Dalla Palma (@federicodallapalma) ha realizzato sul proprio profilo un video nel quale parla di un luogo stupendo in Veneto, "considerato una delle meraviglie nascoste d'Italia". Ma che posto è? Ecco le sue parole in merito: "Il santuario della Madonna della Corona è uno spettacolo senza tempo sulla valle dell'Adige, incastonato nella roccia tra terra e cielo. Si trova a Spiazzi, una delle località più suggestive dell'alta Italia a 774 metri sul livello del mare, a strapiombo sulla valle dell'Adige, in provincia di Verona in Veneto".

Se vi steste chiedendo come raggiungerlo, anche per questo il TikToker fornisce indicazioni: "Lo si può raggiungere a piedi, attraverso il sentiero della speranza, partendo dal paesino di Brentino Belluno, un sentiero tra terra e cielo, un dislivello circa di 600 metri, con oltre 1500 gradini. È qualcosa di suggestivo, sul costone della montagna che regala un'emozione incredibile". E non sono poche le curiosità sul posto. "Nel 1522 un bagliore straordinario fece scoprire la statua di Maria col Cristo morto. Da allora divenne meta di pellegrinaggio e venne creato il sentiero. Successivamente una strada per permettere a tutti di scoprire questo luogo mistico e di grande fede, da visitare almeno una volta nella vita. Lascerà senza fiato e con un ricordo di grandi emozioni", conclude l'influencer.

