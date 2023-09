Rimini, pranzano in trattoria e pubblicano lo scontrino: "Per un menù di carne e uno di pesce abbiamo speso..."

Rimini, vanno a pranzo in due in una trattoria e mostrano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso per un menù completo di carne e uno di pesce

Rimini, una delle principali destinazioni balneari della costa adriatica italiana, offre non solo belle spiagge e divertimenti, ma anche un'interessante tradizione culinaria. Le sue attrazioni riflettono l'influenza della cucina romagnola, che è caratterizzata dalla semplicità, dalla freschezza degli ingredienti e dai sapori autentici. Qui la piadina è un'icona: si tratta di un sottile pane tondo fatto con farina, acqua, sale e strutto, cotto su una piastra calda e farcito con prosciutto, formaggio, rucola e altre prelibatezze. È il perfetto spuntino da gustare sulla spiaggia o per una pausa pranzo veloce.

I Passatelli, invece, sono una specie di pasta fatta in casa a base di pane grattugiato, uova, parmigiano e noce moscata. Vengono spesso serviti in brodo caldo e rappresentano una scelta confortante durante i mesi più freddi. Le lasagne romagnole, altro cibo tipico di Rimini, sono leggermente diverse da quelle tradizionali, con strati di pasta fresca alternati a ragù di carne e besciamella. Sono un piatto ricco e saporito. Ovviamente, trovandoci in riviera non manca certo il pesce nei menù locali. Il fritto misto, ad esempio, è un piatto composto da calamari, gamberi, pesciolini e altri frutti di mare fritti in una pastella leggera. È una delizia croccante che si abbina bene con una birra o un bicchiere di vino bianco locale.

Anche il brodetto di pesce è un piatto ricco e saporito, spesso preparato con una varietà di pesci freschi catturati nelle acque dell'Adriatico. Per accompagnare i propri pasti, non si può sbagliare con un bicchiere di Sangiovese di Romagna, un vino rosso locale rinomato per il suo sapore fruttato e la sua versatilità. Pure i dolci romagnoli sono una vera delizia: la ciambella al vino, una sorta di ciambellone profumato al vino bianco, o la sbrisolona, una torta friabile a base di mandorle e burro sono delle vere delizie. Come in molte altre città italiane, anche a Rimini si può gustare un ottimo gelato artigianale, scegliendo tra una varietà di gusti deliziosi. Ma che costo ha tutto questo?

Rimini, spunta lo scontrino di un pranzo a ristorante: ecco qual è la spesa

Rimini offre una cucina che celebra la freschezza degli ingredienti locali e la tradizione gastronomica romagnola. Mentre si visita questa vivace città costiera, bisogna assicurarsi di immergersi nei sapori autentici e di sperimentare le specialità locali presso i ristoranti, le trattorie e le rosticcerie. La cucina del posto è un'esperienza che non delude i buongustai. E i suoi costi, possono essere più o meno accessibili.

Ad esempio, di recente, è spuntato uno scontrino su Facebook che testimonia una spesa di 30 euro in totale per due persone che hanno preso un menù di pesce e uno di carne. Spaghetti ai frutti di mare, spiedini (2 di gamberi e 2 di seppia), verdure gratinate, 1/2 litro di acqua e 1/4 di vino per quanto concerne il menù di pesce. Tagliatelle al ragù, grigliata di carne e insalata verde, mezzo litro di acqua e 1/4 di vino per quello di carne. 15 euro a testa sembrerebbe un vero affare per un pasto completo!

LEGGI ANCHE: Sonno: perché ci svegliamo sempre più presto col passare degli anni? La risposta della scienza