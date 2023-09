Giappone, "Ho mangiato un dolce che ha ucciso più di 1300 persone": la testimonianza di una TikToker è virale

Una TikToker italiana racconta come in Giappone abbia assaggiato il mochi, anche detto tortino killer per la sua 'capacità' di uccidere: ma perché è così pericoloso?

La cucina giapponese è rinomata in tutto il mondo per la sua raffinatezza, varietà di sapori e presentazione artistica. Il sushi è uno dei piatti più noti in tutto il mondo. Si tratta di piccoli bocconi di riso conditi con aceto di riso e spesso accompagnati da pesce crudo o altre prelibatezze come gamberetti, uova di pesce o verdure. Esso può essere presentato in varie forme, tra cui nigiri (piccoli mucchietti di riso con il pesce sopra) e maki (rotoli di riso avvolti in alghe nori). Le tempura, invece, sono fritture leggere e croccanti, spesso preparate con gamberi, verdure o funghi. Gli ingredienti vengono immersi in una pastella leggera a base di farina, uova e acqua ghiacciata, quindi fritti brevemente in olio bollente. Le tempura sono servite calde, di solito con una salsa densa chiamata "tentsuyu" o con sale.

Il ramen è una zuppa di noodles molto popolare in Giappone. Il brodo può variare da leggero e trasparente a ricco e cremoso, e può essere arricchito con carne di maiale, manzo, pollo o frutti di mare. I noodles ramen sono fatti di farina di grano e possono essere serviti con una varietà di condimenti come uova sode, germogli di bambù e alga nori. Il sukiyaki è un piatto di carne in stile hot pot. Gli ingredienti principali includono carne di manzo sottile, tofu, verdure e funghi, tutti cotti insieme in un brodo dolce a base di salsa di soia, zucchero e mirin. Il sukiyaki è spesso preparato direttamente al tavolo e mangiato dopo essere stato immerso in una piccola ciotola di uovo crudo sbattuto.

Il gyoza è l'equivalente giapponese dei ravioli cinesi. Si tratta di piccoli involucri di pasta ripieni di carne di maiale macinata, cavolo e altre spezie. Essi sono cucinati in padella fino a diventare dorati e serviti con una salsa a base di salsa di soia, aceto di riso e sesamo. Questi sono solo alcuni esempi dei numerosi piatti gustosi e variati che compongono la cucina giapponese. Tra i dolci, poi, ne esiste uno che è capace di uccidere, letteralmente.

Giappone, TikToker italiana testimonia: "Ho mangiato il tortino killer"

Si tratta del mochi. Esso è un dolce giapponese tradizionale preparato utilizzando il glutine di riso. Questa sostanza è lavorata fino a ottenere una consistenza appiccicosa e malleabile, che viene poi modellata in varie forme e dimensioni. Viene utilizzato in diverse preparazioni culinarie, ma una delle varianti più popolari è il mochi ripieno di anko (una dolce pasta di fagioli azuki), ma può anche essere servito in zuppe, arrostito o addirittura fritto.

Una TikToker nota come Trip'N'Roll (@trip.n.roll) sui social, ha recentemente pubblicato un video all'interno del quale svela di aver "mangiato un dolce che ha ucciso più di 1300 persone in Giappone" che si tratta proprio del mochi. Il filmato continua per placare le ansie dei più scettici:"No, tranquilli, non è velenoso, il problema è la sua consistenza, talmente gommosa e soffice che il rischio di soffocamento è dietro l'angolo. Ecco perché viene chiamato il tortino killer. Mentre masticate con attenzione il vostro mochi, non perdetevi la cerimonia di preparazione che è assurda e affascinante in pieno stile giapponese".

