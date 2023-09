Liguria, va al ristorante a San Lorenzo al Mare e mostra lo scontrino: "E non sto a descrivervi i quantitativi!"

Liguria, si reca a San Lorenzo al Mare per un pranzo di pesce e mostra lo scontrino: ecco quanto ha pagato

San Lorenzo al Mare, un incantevole comune situato sulla splendida Riviera dei Fiori della Liguria, è un luogo dove gli amanti della cucina italiana possono sperimentare delizie autentiche e gustose. Questa piccola località costiera offre una ricca tradizione gastronomica che combina ingredienti freschi del mare con il patrimonio ligure. Uno dei piatti più iconici qui è il "pesto alla genovese." Tale salsa verde aromaticamente pazzesca è preparata con basilico fresco, pinoli, aglio, olio d'oliva extravergine e formaggio parmigiano. Il pesto è spesso servito con la pasta, in particolare con la tipica pasta ligure, la trofie. A San Lorenzo al Mare, è possibile gustare il pesto fresco fatto in casa nei ristoranti locali o acquistare basilico e formaggio artigianali nei mercati.

La Riviera dei Fiori è nota per il suo straordinario olio d'oliva extravergine, e a San Lorenzo al Mare, si possono degustare alcuni degli oli più pregiati della regione. Molte aziende locali ne producono di alta qualità perché ottenuto da olive taggiasche, una varietà autoctona. Questo condimento viene utilizzato in molte preparazioni locali, tra cui insalate, piatti di pesce e focaccia. A tal proposito, un'altra attrazione culinaria da non perdere è la "farinata," una focaccia sottile fatta con farina di ceci: è una prelibatezza croccante e una delle specialità liguri più amate da gustare come spuntino o come accompagnamento ad altri piatti.

Per i buongustai con una passione per i formaggi, la Liguria offre una varietà di formaggi locali, tra cui il formaggio di capra fresco e il "pecorino ligure". Essi sono deliziosi da assaporare da soli o come parte di un antipasto assortito. Eppure, il pesce fresco è la vera star in cucina lungo la costa ligure, e a San Lorenzo al Mare, non c'è carenza di piatti a base di frutti di mare. Specialità come la "frittura di pesce" e il "pesce al cartoccio" (pesce cotto in carta pergamena con erbe e pomodorini) sono popolari nei ristoranti locali. Il pesce viene spesso servito con contorni di verdure fresche o con il tradizionale "pan di Zena," un pane tostato condito con aglio e pomodoro. Ma quanto si spende per mangiare questo ben di Dio in zona?

Liguria, a San Lorenzo al Mare per mangiare pesce si spendono...

In conclusione, le attrazioni culinarie di San Lorenzo al Mare sono una delizia per i sensi, offrendo una gustosa immersione nella cucina tradizionale ligure, con un'enfasi speciale sui sapori del mare e degli uliveti. Un viaggio qui è un'opportunità per esplorare i tesori gastronomici della Liguria e godersi la sua autentica cucina mediterranea. Per quanto concerne i prezzi del cibo, su Facebook è spuntato uno scontrino rivelatore.

Una coppia che ha mangiato pesce in un locale a San Lorenzo al Mare ha speso solo 52,50 euro. Il menù preso è stato composto da due paste con le vongole, cozze, acciughe, un litro d'acqua e un caffè. In definitiva per due primi e due secondi - così almeno sembrerebbe, il costo è conveniente, infatti l'autore del post non può che citare questo e sottolineare l'abbondanza delle porzioni!

