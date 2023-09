Mucca si avvicina all'acqua, ma non per bere o lavarsi: quello che fa è surreale

Una mucca fa il giro di TikTok per il suo comportamento bizzarro: dopo essersi avvicinata all'acqua non la beve, né si lava. Ciò che fa è pazzesco

Le mucche sono animali domestici molto diffusi in tutto il mondo, noti principalmente per la produzione di latte e carne. Oltre alle loro utilità economiche, hanno anche interessanti caratteristiche comportamentali che le rendono affascinanti e degne di studio. Una delle caratteristiche comportamentali più evidenti di questi animali è la socialità, essendo esseri da pascolo che vivono in gruppi chiamati "greggi" o "mandrie". All'interno degli stessi, tali creature stabiliscono gerarchie sociali basate sulla dominanza, che possono influenzare l'accesso alle risorse come il cibo e l'acqua. Spesso ci sarà una mucca leader, che guida il gruppo nelle attività quotidiane.

Le mucche sono anche animali molto curiosi. Esplorano il loro ambiente e sono inclini a investigare oggetti o persone che considerano nuovi o interessanti. Questa curiosità può rendere il loro addestramento relativamente agevole e può essere sfruttata nell'ambito dell'agricoltura per gestire il loro comportamento. Un altro atteggiamento degno di nota di questi animali è la rumina: hanno un sistema digestivo a quattro camere che consente loro di masticare nuovamente il cibo dopo averlo ingerito. Importante poi sottolineare come questi esseri siano tranquilli e pacifici per natura. Tendono a evitare conflitti fisici, preferendo risolvere le dispute attraverso segnali di dominanza. Tuttavia, possono diventare aggressivi se si sentono minacciati o se percepiscono un pericolo per i loro vitelli.

Le madri bovine sono particolarmente protettive dei loro cuccioli e dimostrano un forte legame materno. Possono allattare i loro piccoli fino a quando non sono abbastanza grandi da nutrirsi da soli e possono trascorrere molto tempo a proteggerli e a insegnare loro le abilità sociali e di sopravvivenza.

Mucca di fronte all'acqua: non la beve, né si lava. Ecco cosa combina di insolito

In conclusione, le mucche sono animali con complesse caratteristiche comportamentali che riflettono la loro natura socievole, curiosa e pacifica. La comprensione di questi comportamenti è fondamentale per il loro benessere e per l'ottimizzazione delle pratiche agricole che coinvolgono questi animali. Eppure c'è un atteggiamento diventato virale su TikTok che risulta davvero incomprensibile...

@pubity Every time I watch this video there is something new happening? 😂😂😂 #Pubity (Mesquite 77 Longhorns via @ViralHog) ♬ original sound - Pubity

Una mucca, segnalata dalla pagina @pubity - da sempre interessata a pubblicare video esilaranti di animali, in un recente filmato è insieme alle altre della sua mandria. Apparentemente si trova davanti a una piscinetta contenente dell'acqua per bere. In effetti, le sue 'compagne' fanno proprio questo. Lei, tuttavia, si comporta in modo alquanto insolito facendo sorridere chiunque si imbatta nel video. Infatti, invece di abbeverarsi o lavarsi, guarda il proprio riflesso, avvicinandosi all'acqua come a controllare che sia proprio tutto ok nel suo aspetto fisico. Che le mucche fossero animali curiosi è stato già abbondantemente spiegato, ma immaginavate fino a questo punto?

