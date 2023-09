"La mia migliore amica si lavava così poco che sono finita in ospedale", la testimonianza di una TikToker è agghiacciante

Una TikToker racconta come andare a vivere con la propria migliore amica appena finite le scuole superiori possa sembrare una buona idea, ma possa anche rivelarsi un fallimento totale, soprattutto per via delle abitudini igieniche

Andare a vivere con la propria migliore amica dopo aver finito le scuole superiori può sembrare un'idea entusiasmante e divertente. Condividere un appartamento con qualcuno che si conosce bene e di cui ci si fida può portare a esperienze memorabili e a una maggiore indipendenza. Tuttavia, è importante considerare tutti gli aspetti della convivenza, comprese le abitudini igieniche, poiché queste possono influenzare notevolmente il successo del vivere assieme. Esse sono una parte essenziale dell'armonia in casa. Quando si condivide uno spazio, è fondamentale rispettare il comfort e il benessere dell'altro coinquilino.

Prima di trasferirsi insieme, sarebbe essenziale avere una conversazione aperta e sincera sulla pulizia e sulle aspettative reciproche, parlare delle proprie abitudini personali e cercare di trovare un compromesso che funzioni per entrambe. Importante anche stabilire una routine di pulizia condivisa per garantire che gli spazi comuni siano mantenuti in ordine e puliti, decidendo chi è responsabile di quali compiti e come dividerli in modo equo. È importante, al tempo stesso, rispettare lo spazio personale dell'altro, ad esempio, non lasciando oggetti in aree comuni o in luoghi in cui possono creare disagio.

La cucina e i bagni sono spesso le aree più frequentate e possono diventare rapidamente fonte di conflitti se non vengono puliti regolarmente. Anche semplicemente gettare i rifiuti negli appositi contenitori può essere un iniziale segno di rispetto. Di base questo non deve mancare mai, anche per ciò che concerne le abitudini di igiene personale. Attuare una buona pulizia giornaliera per garantire un ambiente sano in casa è cruciale. Inevitabilmente, potrebbero sorgere conflitti legati, ma è importante affrontare questi problemi in modo calmo e rispettoso, cercando di trovare soluzioni che soddisfino entrambe le parti. La convivenza, d'altronde può richiedere un periodo di adattamento. Anche se in certi casi è davvero complesso.

Amica da incubo, il racconto di una TikToker è impressionante: "Per colpa sua mi è venuto il..."

Una TikToker nota come @aleecalci ha un format intitolato 'Coinquilini da incubo' all'interno del quale racconta, utilizzando nomi fittizi, storie che le inviano di persone che abitano insieme e che per qualche problema arrivano a litigare. Nel caso odierno si prendono in considerazione due migliori amiche che, una volta finito il liceo, hanno deciso di andare a vivere insieme.

La TikToker racconta come una di queste due amiche fosse di quelle persone che si fanno pochissime docce, non lavano i vestiti tanto spesso quanto si dovrebbe, lasciano il bagno sporco e così via. L'altra ragazza, dunque è arrivata a prendersi i funghi ai piedi per colpa dell'amica. Ma non finisce qui. L'amica 'sudicia' per un periodo ha iniziato a portare a casa vari ragazzi, non cambiando tuttavia le lenzuola tra un incontro e l'altro. Problema suo, direte voi.

Non è così, dal momento che l'amica, andando spesso sul letto con lei a parlare, si è trovata a contatto con queste lenzuola sporche (l'altra le cambiava ogni 3 mesi circa!) e si è beccata un mollusco della pelle, finendo in ospedale. Il racconto è a dir poco agghiacciante, non trovate?

LEGGI ANCHE: Napoli, davanti al negozio compare cartello di ferie: "Un giorno all'improvviso tornerò", qualcuno a penna fa un'aggiunta infamissima