Campania, prendono cinque pizze, tre bibite e un'acqua e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino della pizzeria casertana"

Campania, cinque persone ordinando altrettante pizze con acqua e bibite: ecco quanto hanno speso in un locale nel casertano

La pizza, uno dei piatti italiani più iconici, ha radici profonde nella regione della Campania, situata nel cuore del sud Italia. In particolare, la città di Caserta e le zone circostanti vantano una tradizione pizzaiola ricca e antica. Qui il piatto in questione è celebre per la sua autenticità e la sua semplicità. Una delle varianti più conosciute è la pizza margherita, preparata con ingredienti basilari: pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco, olio d'oliva e sale. Questa combinazione di sapori freschi e autentici è un inno alla cucina tradizionale italiana.

Una caratteristica distintiva della pizza è la sua base sottile e soffice, il cornicione alto e bruciato e la cottura in forno a legna ad alta temperatura. Questo metodo di cottura conferisce ad essa una consistenza croccante e il sapore leggermente affumicato. Nella provincia di Caserta, oltre alla pizza margherita, si possono trovare una varietà di altre pizze classiche, come la marinara (pomodoro, aglio, origano e olio d'oliva) e la capricciosa (con prosciutto cotto, funghi, carciofi e olive). Tuttavia, ci sono anche pizze regionali uniche che riflettono le tradizioni culinarie locali.

Un esempio è la pizza di scarola, una specialità tipica di Caserta. Essa è farcita con scarola cotta, acciughe, olive nere, capperi e peperoncino, creando un equilibrio di sapori intensi e appaganti. Come per Napoli, anche per Caserta la pizza non è solo un piatto, ma un'esperienza sociale. Le pizzerie in Campania sono spesso luoghi vivaci e accoglienti, dove le famiglie e gli amici si riuniscono per condividere una pizza e passare del tempo insieme. L'atmosfera informale e conviviale dei locali rende l'esperienza ancora più piacevole. Oltre alle tradizionali pizze salate, nella regione si possono trovare anche quelle dolci. La pizza alla nutella, ad esempio, è un dessert delizioso che combina la pizza sottile con la crema di cioccolato Nutella... Ma quanto si spende per questo cibo nel casertano? Spunta uno scontrino chiarificatore.

Campania, a Curti (provincia di Caserta) spunta uno scontrino rivelatore: ecco quanto si spende per una pizza

In conclusione, la pizza a Caserta e nella regione della Campania è un'esperienza culinaria straordinaria che combina la maestria nella preparazione, ingredienti di alta qualità e una profonda tradizione gastronomica. Mangiare una pizza autentica in questa regione è molto più di un pasto; è un viaggio nel cuore della cucina italiana e un'opportunità per assaporare i sapori genuini e l'ospitalità italiana. Ci si aspetterebbe che tutto questo abbia un costo elevato, invece non è proprio così.

Infatti, a Curti, in provincia di Caserta in cinque per altrettante pizze, tre Coca-Cole e l'acqua alcuni clienti si sono imbattuti in una pizzeria che ha fatto spendere loro solo 65,50 euro, circa 13 euro a persona. Se un tempo un prezzo simile era del tutto 'nella norma', oggi non è più così, quindi questo locale è una perla rara ed è per questo che lo scontrino è stato pubblicato su Facebook.

