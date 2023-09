Como, spunta il bizzarro scontrino di un bistrot: quello che fa scalpore non è il prezzo

Como, compare uno scontrino particolare in un bistrot: ecco cosa c'è scritto sopra di tanto strano (non c'entra niente il prezzo!)

Como, situata sulle sponde del pittoresco e omonimo lago, è una città che offre un'esperienza culinaria unica e deliziosa. La sua cucina è influenzata dalla tradizione lombarda e dalla sua posizione geografica che le conferisce un tocco di eleganza e raffinatezza. Data la sua posizione, il pesce di lago è una componente fondamentale della cucina locale. Si trovano piatti a base di persico, lavarello, coregone e persico reale cucinati in modi diversi, dal semplice alla griglia alle preparazioni più elaborate. Il risotto è un piatto classico della cucina lombarda, e qui, ovviamente, il risotto al pesce di lago è una specialità da non perdere. Questo piatto è preparato con riso, brodo, vino bianco e pesce fresco, che creano una deliziosa combinazione di sapori.

I missoltini sono pesci di lago essiccati e salati, tradizionalmente serviti come antipasto o spuntino con polenta e burro. La loro preparazione è una tecnica tradizionale che risale a secoli fa. La polenta è invece un contorno molto amato in zona. Viene spesso servita come accompagnamento ai piatti a base di pesce o carne. La polenta taragna, arricchita con formaggio, è particolarmente apprezzata. Anche se originario di Milano, l'Ossobuco è spesso presente anche nei ristoranti di Como. Trattasi di uno stufato di vitello servito con un risotto giallo alla milanese, condito con zafferano.

La regione lombarda è inoltre famosa per la produzione di formaggi di alta qualità. Si possono gustare formaggi come il Gorgonzola, il taleggio, il Bitto e il Grana Padano. I dolci tradizionali comaschi includono invece il "Miascia," una sorta di budino a base di pane e mele, e il "Tiramilü," una variante del più noto tiramisù. Como e tutta la regione Lombardia producono alcuni vini eccellenti, tra cui il Valtellina Superiore, il Franciacorta (uno spumante di qualità), e il Sforzato di Valtellina, un vino rosso robusto. Proprio essi accompagnano i pasti di molti. Pure i caffè di Como sono rinomati per la loro qualità. Godersi un espresso in uno dei bar storici della città o guardando il lago è un'esperienza da fare. Ma cosa segnano gli scontrini in città?

Como, lo scontrino del bistrot è particolarissimo: ecco perché

I ristoranti, le trattorie e le osterie di Como offrono una varietà di esperienze culinarie che spaziano dalla cucina tradizionale a quella moderna e creativa. Mentre si visita questa splendida città e se ne ammira il paesaggio mozzafiato, non ci si può dimenticare di immergersi nella sua deliziosa cultura gastronomica. E questo vale anche per un particolare bistrot che rilascia uno scontrino 'amorevole'. In che senso?

Ebbene, su Instagram, poche ore fa è spuntato lo scontrino di qualcuno che ha preso dell'acqua, un bianchino e una ciambella. Non è specificato il prezzo di questi cibi, ma quello che desta scalpore (in senso positivo) è la presenza di due voci che recitano: "Tanto amore" e "Tanto amore". Ovviamente, quest'ultimo è gratuito! Sempre sulla ricevuta c'è un cuore realizzato con un evidenziatore rosa. E voi? Vi eravate mai imbattuti in uno scontrino così bizzarro?

