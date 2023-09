Campania, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Quanto si spende in Cilento per un primo e una pizza"

Campania, si recano al ristorante e mostrano lo scontrino sui social: ecco la spesa per un primo, una pizza e una Coca-Cola in Cilento

Il Cilento, situato nella regione della Campania nel sud Italia, è una terra ricca di attrazioni culinarie che riflettono la sua tradizione gastronomica autentica e il suo legame con la natura circostante. Le specialità cilentane sono semplici, ma piene di sapore, e offrono un'esperienza culinaria che celebra ingredienti freschi e genuini. La zona è famosa per la produzione di olio d'oliva extravergine di alta qualità. Esso è conosciuto per il suo gusto saporito e fruttato, ed è spesso utilizzato per condire insalate, verdure e piatti a base di pesce.

La mozzarella di bufala è un piatto iconico della cucina cilentana. È spesso servita fresca con pomodori e basilico nell'insalata caprese o usata per farcire la pizza. Anche la pasta fatta in casa è una tradizione culinaria nel Cilento. Le lasagne e gli gnocchi di patate sono piatti molto apprezzati, preparati con amore e serviti con sughi ricchi e saporiti. Date le sue coste lungo il Mar Tirreno, la zona è pure un paradiso per gli amanti del pesce. Si possono gustare piatti come l'orata, il branzino, il tonno e il pesce spada, spesso cotti alla griglia o al forno con erbe aromatiche e olio d'oliva.

Il Cilento è noto per la raccolta di funghi porcini, e questi funghi sono un ingrediente chiave in molte ricette tradizionali. Tali cibi sono spesso utilizzati per preparare risotti ricchi e saporiti. Il pane casareccio cilentano è rustico e saporito. È spesso servito come accompagnamento a molti piatti e viene utilizzato per fare bruschette e crostini. Tra i dolci cilentani più amati ci sono le zeppole di San Giuseppe, pasticcini ripieni di crema pasticcera, e le cartellate, dolci fritti a forma di roselline, spesso intinti nel miele. La zona produce una varietà di formaggi deliziosi, tra cui il caciocavallo e il pecorino. Questi formaggi sono spesso gustati con miele e frutta, ma anche con un bel bicchiere di vino tra cui il famoso Aglianico del Cilento, rosso, robusto e ricco. Ma quanto costa mangiare in zona? Spunta uno scontrino in merito.

Campania, ecco quanto si spende in Cilento per un primo e una pizza: i prezzi segnati su uno scontrino

Mentre si esplora il Cilento, è opportuno assicurarsi di immergersi nella sua cultura culinaria unica. Molti ristoranti e trattorie locali offrono piatti cilentani preparati con ingredienti freschi e genuini, garantendo un'esperienza gastronomica indimenticabile in questa meravigliosa regione dell'Italia. E in alcuni casi i prezzi possono essere davvero convenienti, come dimostra questo scontrino apparso su Facebook e 'localizzato' a Villa Littorio.

In alta stagione, la ricevuta segna 25 giugno 2023, per mangiare un piatto di pasta al sugo e una pizza (diversa dalla canonica margherita), e per bere una bottiglia di Coca-Cola da due litri, la spesa è stata di soli 11 euro, ovvero 5,50 euro a testa, considerando che a nutrirsi sono stati in due. Il prezzo attestato dallo scontrino è davvero scioccante per tutta la bellezza che offre il Cilento, in tutti i termini.

