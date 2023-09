Puglia, "A due passi da Monopoli esistono piscine naturali meravigliose, ma non troppo turistiche": parola di TikToker

Puglia, non lontano dalla turistica Monopoli esiste un labirinto di piscine naturali a dir poco stupendo e poco turistico: la testimonianza di una TikToker

Monopoli, una splendida città costiera situata nella regione della Puglia, è una destinazione affascinante ricca di attrazioni e caratteristiche uniche. Questa città offre una varietà di esperienze e luoghi di interesse che la rendono un'opzione ideale per i visitatori alla ricerca di una vacanza memorabile. Le spiagge sono indubbiamente uno dei principali richiami. La costa è piena di calette nascoste e spiagge di sabbia dorata, ideali per prendere il sole e fare il bagno nelle acque cristalline del Mar Adriatico. Una delle rive più famose è Cala Porto Bianco, con le sue acque turchesi e gli scogli circostanti che creano un'atmosfera incantevole.

Il centro storico di Monopoli è un gioiello da esplorare. Le stradine strette e tortuose, le piazze pittoresche e le case bianche adornate con fiori colorati creano un'atmosfera incantevole. La Cattedrale di Maria Santissima della Madia, con la sua facciata barocca, è un punto di riferimento importante nella città. Il Castello di Carlo V è un'altra attrazione notevole. Questa imponente fortezza, costruita nel XVI secolo, si erge sul lungomare ed è aperta ai visitatori. Al suo interno, è possibile esplorare le sale storiche e godere di una vista panoramica sulla città e sul mare dall'alto delle mura.

Monopoli è anche famosa per la sua gastronomia. I ristoranti locali offrono una vasta gamma di piatti di pesce fresco e specialità regionali, come le famose orecchiette. Non si può perdere l'opportunità di gustare la cucina pugliese autentica in uno dei tanti ristoranti tradizionali. Infine, Monopoli è una base ideale per esplorare altre attrazioni della Puglia, come Alberobello con i suoi trulli, Polignano a Mare con le sue scogliere a picco sul mare e la città barocca di Lecce. Lì vicino, poi, c'è un posto meraviglioso.

Puglia, vicino Monopoli c'è un labirinto dove natura e architettura si fondono: la testimonianza virale di una TikToker

In uno dei suoi ultimi video, la TikToker Valentina (@valentinamadonia) mostra un posto a dir poco spettacolare. Queste le sue parole: "Sapevi che in Puglia esiste un luogo in cui poter fare il bagno all'interno di un labirinto fatto di piscine naturali e pietra? Ci troviamo a Capitolo, piccola frazione di Monopoli, in un luogo ancora non troppo turistico in cui si può godere di una meraviglia paesaggistica unica al mondo. Sono le calette di Torre Cintola, una cornice naturale in cui natura e architettura si fondono. È possibile infatti passeggiare e fare il bagno in acque cristalline circondate da mura quadrate in pietra che altro non sono che resti di torri di avvistamento ormai crollate, un tempo poste a protezione della città dagli attacchi nemici".

E continua ancora: "Scendere in spiaggia potrebbe risultare un pochino faticoso, ma ne vale senza dubbio la pena perché ti consentirà di godere del mare di Monopoli in un modo inedito e sicuramente indimenticabile". E voi? Siete mai stati in questo posto magico o approfitterete di qualche weekend settembrino per farlo?

