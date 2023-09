Lombardia, va al bar di Varese e pubblica lo scontrino: "Ecco quanto ho speso per un toast e due caffè"

Lombardia, a Varese al bar per mangiare un toast e bere due caffè un uomo ha speso la cifra mostrata sui social da questo scontrino

Varese, una pittoresca città situata nella regione della Lombardia, offre una combinazione affascinante di attrazioni culturali e delizie culinarie. In primis, i giardini Estensi che sono un'oasi di tranquillità nel cuore della località. Caratterizzati da fontane, laghetti e vegetazione lussureggiante, sono il posto ideale per una passeggiata rilassante o un picnic. Sacro Monte, invece, è un sito religioso patrimonio dell'UNESCO ed è famoso per i suoi 14 cappelletti che raffigurano la Via Crucis. È un luogo importante per i pellegrini e offre anche una vista panoramica spettacolare sulla città.

Palazzo Estense, invece, è un esempio dell'architettura rinascimentale. Oggi ospita il Municipio di Varese ed è aperto al pubblico in determinati periodi dell'anno per visite guidate. Il Lago è una destinazione altrettanto popolare per attività all'aperto come il ciclismo, la vela e il birdwatching. Ci sono anche percorsi panoramici che offrono viste mozzafiato sulle montagne circostanti. Il Museo Civico è un altro posto che vale la pena visitare dato che presenta una collezione di opere d'arte, reperti archeologici e documenti storici che raccontano la storia di Varese e della sua regione.

Il cibo tipico di Varese include il panettone: anche se esso è più spesso associato a Milano, è una prelibatezza natalizia che si può trovare facilmente anche altrove in Lombardia durante la stagione delle festività. Questo dolce lievitato è ricco di canditi e uvetta. Polenta e Osei è un altro piatto tradizionale della cucina lombarda composto da polenta, un contorno a base di farina di mais, servita con "osei" (uccellini) dolci a base di marzapane. Anche le frittelle di mele sono un dessert popolare a Varese. Sono fette di mela immerse in pastella e fritte fino a diventare dorati e croccanti, spolverati con zucchero a velo. Per quanto concerne i primi, il risotto alla Varesina è il più noto in zona: preparato con funghi porcini, salsiccia e un tocco di formaggio Grana Padano, è un piatto ricco e saporito. Ma invece esiste lo street food?

Lombardia, al bar di Varese per un toast e due caffè si spendono...

In conclusione, Varese è una città affascinante che offre una varietà di attrazioni culturali e cibo tipico della Lombardia. Mentre la si visita, bisogna assicurarsi di dedicare del tempo alla scoperta delle sue bellezze e di assaporare le delizie culinarie locali. È chiaro che, però, se si va di fretta, la soluzione migliore resta un pasto veloce, come un bel toast accompagnato da un caffè. Ma quanto ci vuole in termini economici?

Secondo uno scontrino apparso su Instagram da poche ore, per un toast e due caffè americani in quel di Varese - non in una zona centrale, ma in una leggermente più periferica, si spendono 13 euro (9 per il toast e 2 per ogni caffè servito). Il costo, in definitiva, è nella media regionale e nazionale per un cibo rapido, da consumare al tavolo o al bancone in maniera 'fast'.

