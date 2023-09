Orso si avvicina minaccioso al cane e al suo padrone: la reazione del patou è eroica

Un orso si è avvicinato a un essere umano che portava il suo cane a passeggio. Quest'ultimo, della razza 'Cane da montagna dei Pirenei' (o più semplicemente patou) ha affrontato l'animale con tutto il coraggio che aveva.

Il 2023 è stato un anno in cui il tema degli orsi in Italia è stato alla ribalta come non succedeva da decenni. Tutto è partito nel mese di maggio, quando in Trentino un orso (ribattezzato JJ4) ha ucciso un runner di 26 anni, Andrea Papi. Chi segue l'attualità ricorderà come se ne sia parlato per settimane intere. L'animale, inizialmente, doveva essere abbattuto ma una sentenza del Consiglio di Stato ne ha annullato l'esecuzione, tra le polemiche.

Alcune storie si ripetono ciclicamente. È notizia di pochi giorni fa che l'orso F36, protagonista di una nuova aggressione (non letale) ai danni di un essere umano in Trentino sarebbe dovuto essere abbattuto, ma il TAR del Trento ha sospeso l'abbattimento e ordinato la cattura. Anche in quel caso, come per JJ4, la misura così estrema sarebbe stata "sproporzionata" rispetto alle sue azioni, stando ai giudici. Insomma, il 2023 verrà ricordato come l'anno degli eventi climatici estremi, degli scontrini pazzi e delle notizie di cronaca con protagonisti gli orsi.

L'orso incontra il cane e l'essere umano: come va a finire

In Romania, di recente, un uomo con al guinzaglio un cane di montagna dei Pirenei (anche detto patou) ha incontrato un orso. Il primo non ha esitato neanche un istante ed ha protetto il suo padrone, affrontando a muso duro (è proprio il caso di dirlo) il secondo. L'orso, inizialmente, non sembra particolarmente spaventato dal cane e lo minaccia a sua volta. Il patou, però, è più testardo e dopo qualche secondo convince l'orso ad andare via. L'incontro è molto breve, ma siamo certi che abbia dato una scarica d'adrenalina enorme a tutti e tre i protagonisti, specie ai due animali.

Nei commenti, più di un utente fa notare come la funzione principale del patou sia proprio quella di difendere gli esseri umani dagli animali selvaggi. Ogni ambiente ha la propria fauna e nella Romania interna, gli orsi sono diffusissimi. Per questo, molte persone che vivono nei villaggi hanno con sé cani di grosse dimensioni, che forse non vincerebbero uno scontro con un orso più grande di quello che si vede nel filmato, ma che al contempo riescono quasi sempre a metterlo in fuga. Lontano dalle grandi città, esiste un mondo totalmente diverso, dove ancora si registrano scene simili. La fortuna (e l'intelligenza) dell'essere umano è quella di aver avuto al suo fianco un cane adatto, altrimenti per lui potevano nascere guai seri.

