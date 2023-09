Lombardia, l'insegna di un lounge bar a Varese contiene un errore, ma la "pezza" è geniale

A Varese, in Lombardia, un bar si presenta con una lettera mancante nell'insegna. A guardare meglio, però, si nota che in realtà quella lettera c'è: la 'toppa' (voluta o parte del lavoro creativo?) è geniale.

Secondo i dati di Fipe-Confcommercio, la Lombardia è la regione italiana con numero più alto di bar (16,9% di quelli italiani), seguita a Lazio (10,4%) e Campania (9,6%). Il Veneto, nonostante la sua fama, è appena fuori dal podio: quarto posto, con l'8,4% dei locali della penisola. La stessa indagine mette in luce un altro dato: gli italiani che fanno abitualmente aperitivo al bar sono il 13,3%. Negli ultimi anni, tuttavia, sono passati di moda i maxibuffet che puntano alla qualità: gli italiani cercano sempre di più il giusto abbinamento tra bevande e stuzzichini per il loro aperitivo.

Un altro trend in crescita è quello delle gradazioni sempre più basse dei cocktail. Dopo i due anni (2020 e 2021) di pesantissime restrizioni in cui molti italiani hanno fatto abuso di bevande alcoliche, alcuni hanno deciso di ridurne sensibilmente il consumo. Sono sempre più in crescita i cocktail con grado alcolico minore rispetto a quelli tradizionali e i drink analcolici. Se molte tipologie di negozio stanno sparendo per via dello sviluppo degli e-commerce, è molto più difficile sostituire i bar. Anzi: soprattutto nelle città turistiche, il loro numero è in netto aumento.

Lombardia, l'insegna del bar di Varese è un rebus

Varese non è certo la città più famosa della Lombardia, né tanto meno una meta turistica ambita. Di sicuro è una località dove gli amanti dell'alcool abbondano, come in tutto il Nord Italia. Qui aprire un bar portando le giuste idee quasi sempre è un affare redditizio. Uno che, presumibilmente, ha aperto da poco si distingue dagli altri perché nell'insegna manca una lettera, per l'esattezza la 'n' di 'lounge'. Ovviamente i gestori del bar se ne sono accorti e ci hanno messo una pezza. Oggi l'esterno del locale appare così:

Difficile sapere se quella 'N' che fugge sia un'aggiunta creativa o (più probabile) se sia la pezza per un errore da parte di chi ha creato materialmente l'insegna. Forse il locale è di nuova apertura e non poteva rimandare l'inaugurazione, per cui ha dovuto metterci una pezza (parecchio artigianale). Speriamo vivamente che il lounge bar in questione sia in attesa di una nuova insegna con la dicitura corretta. E, soprattutto, speriamo che la persona che l'ha realizzata non pretenda altri soldi dopo l'errore piuttosto clamoroso commesso in primo luogo. La Lombardia è la regione italiana con più bar in assoluto e proprio per via della grande concorrenza, non ci si può permettere di avere un'insegna con un errore grammaticale.

