"Non lasciare mai la chiave all'interno della porta, ti spiego perché", il consiglio del fabbro

Un fabbro ha spiegato perché è sbagliato lasciare la chiave all'interno della porta e come questa abitudine faciliti il lavoro dei ladri. L'uomo ha mostrato una vera e propria simulazione di scasso.

I ladri sono sono sempre stati presenti nella società e forse esisteranno fino alla fine dei tempi. I dati relativi ai furti in appartamento, in Italia, variano leggermente di anno in anno, con record minimi nei due anni di pandemia (2020 e 2021). Va anche detto che l'Istat, negli studi relativi ai furti in casa si basa esclusivamente sulle denunce; quando la refurtiva non è particolarmente ingente, infatti, la vittima potrebbe evitare di rivolgersi alle forze dell'ordine. Dai dati Istat, che dunque sono parziali, emerge che il Centro-Nord è la macroregione italiana più colpita da questo tipo di reato, che invece al Sud è meno diffusa rispetto al resto dell'Italia.

Parlando di dati relativi al periodo pre-pandemico, nel 2019 i furti a livello nazionale sono arrivati a 10,3 ogni mille famiglie, un numero più basso rispetto a quello del 2010. In totale i furti nelle case denunciati nel paese sono stati 165.329. Da questi, deriva che la Lombardia è la regione più colpita dai 'topi di appartamento'', con 14,8 furt per 1000 famiglie. Non è un caso che Milano sia la città dove è stato presentato il numero più alto di denunce in tal senso: 11.097; al secondo posto c'è Roma con 10.474 e al terzo Torino con 8.021. Un fabbro ha dato alcuni consigli per evitare di doversi presentare in caserma a denunciare un furto in appartamento.

Il fabbro consiglia come evitare i furti

Il fabbro in questione è uno dei gestori del canale TikTok 'Assochiave'. In un video molto breve, ha spiegato come l'abitudine di molti italiani di lasciare la chiave nella 'toppa' dopo aver fatto alcune mandate sia sbagliata. A suo avviso, infatti, ciò "non impedisce al ladro di scassinare la serratura", tutt'altro: "Lo aiuterà nel suo intento". Nel filmato, il fabbro passa alla dimostrazione pratica, spiegando come con l'utilizzo di una calamita o di altri 'ferri del mestiere' i malintenzionati possono prendere il controllo della chiave, facendola girare dall'interno e avendo facile accesso all'appartamento.

Nei commenti, si leggono reazioni contrastanti. Qualcuno sostiene che era sua abitudine lasciarla inserita nella serratura, credendo che in questo modo si rendesse più difficile il compito al ladro. Altri scrivono che non esistono calamite per l'ottone (materiale di cui è fatta la chiave). C'è anche chi sostiene di lasciarla "a metà e in verticale" (non in orizzontale), che sarebbe un metodo infallibile per non permettere a nessuno di aprirla da fuori. Ad ogni modo, il consiglio di un fabbro andrebbe sempre ascoltato, perché chiavi e serrature sono il suo pane quotidiano. Il furto in appartamento è probabilmente il reato più fastidioso in assoluto, perché va a violare la sacralità della casa.

