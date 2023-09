Roma, l'allarme dell'etologo: "Purtroppo è arrivata una specie pericolosa di vespa", il nido è enorme

Andrea Lunerti, noto etologo italiano, ha mostrato come a Lunghezza (zona di Roma) sia arrivata una specie pericolosa di vespa. Su TikTok, l'esperto ha mostrato un nido enorme di questo insetto.

L'estate 2023 è agli sgoccioli. Negli scorsi tre mesi, alcuni argomenti sono stati al centro del dibattito pubblico per settimane, tra cui: il cambiamento climatico, gli scontrini pazzi e il granchio blu. L'invasione, particolarmente grave dei mari settentrionali, da parte di quest'ultimo ha mostrato il lato negativo di vivere in un mondo globalizzato. Il granchio blu è originario delle coste atlantiche del Nord America ed è arrivato in Italia tramite le navi mercantili che imbarcavano acqua oceanica e, al rientro in Italia, la scaricavano nei porti del Mediterraneo.

Dentro quell'acqua c'erano decine e decine di granchi blu, animali che si riproducono a una velocità enorme. Per gli allevatori di mitili del Nord Italia, la sua presenza si è rivelata disastrosa, dato che che si cibano di cozze e vongole, oltre che di uova di pesce e piccoli pesci. Come se non bastasse il problema del granchio blu nel Mare Adriatico, nei giorni scorsi una minaccia si è allargata a zone d'Italia dove non ea mai stata vista finora: la Vespa Orientalis. Il noto etologo Andrea Lunerti ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok, in cui mostra un nido enorme scovato a Lunghezza, zona orientale di Roma.

Roma, spunta il nido di Vespa Orientalis

"Purtroppo devo darvi la brutta notizia che la Vespa Orientalis è arrivata anche qui", si apre così il video di Andrea Lunerti. Nei secondi successivi, l'etologo mostra un nido con centinaia di individui e spiega che "sono pronti per allevare", oltre ad assicurare che è il più grande nido trovato nella stagione 2023. Lunerti aggiunge che "per rimuoverlo saranno problemi". Insomma, nel territorio di Roma Est è arrivata la Vespa Orientalis, che non è il calabrone asiatico, già protagonista di un'invasione negli anni scorsi. Nella parte finale del video, l'etologo mostra la rimozione dei nidi ma anche una puntura a pochi centimetri dal palmo della mano, che ha causato un bozzo enorme.

Chiaramente se la Vespa è arrivata a Lunghezza, non è affatto da escludere che si trovi anche in altri quartieri di Roma. A onor del vero, va detto che la Vespa Orientalis non è arrivata in Italia nel 2023. Nel 2020 è stata trovata a Grosseto, Trieste e Genova. Nel 2022 sono arrivate segnalazioni anche relative alle città di Livorno e alcune zone della Sardegna. A Roma, finora, nessuno aveva segnalato la sua presenza. Come si può vedere, il morso inferto all'etologo (nonostante la protezione) ha causato un bozzo piuttosto voluminoso e dunque bisogna più che mai prestare attenzione a questi insetti, originari del Medio Oriente (subcontinente indiano compreso), ma arrivati nel Sud-Est Europeo già diversi anni fa.

