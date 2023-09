Marche, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto si spende a Pesaro per una cena di pesce"

Marche, si recano in un ristorante a mangiare pesce e mostrano lo scontrino sui social: ecco la spesa per una cena a Pesaro

Pesaro, una pittoresca città situata nelle Marche, è una destinazione affascinante ricca di attrazioni per i visitatori. Questa località costiera offre una combinazione di bellezze naturali, cultura storica e tradizioni culinarie che la rendono un luogo ideale da esplorare. Uno dei principali motivi per cui visitare la zona è la splendida spiaggia di sabbia dorata che si affaccia sul Mar Adriatico. Durante i mesi estivi, essa diventa il luogo perfetto per prendere il sole, nuotare nelle acque cristalline e praticare sport acquatici come il windsurf e il kitesurf.

Per coloro che sono interessati alla cultura, Pesaro offre numerose attrazioni. Il centro storico della città è caratterizzato da strade strette e pittoresche, con affascinanti edifici, tra cui la Rocca Costanza, un castello medievale che ospita un importante museo archeologico. La casa di Gioachino Rossini, il famoso compositore d'opera, è un'altra attrazione notevole del posto. Questa casa-museo offre ai visitatori l'opportunità di esplorare la vita e l'opera del compositore. Inoltre ogni anno si tiene il Festival Rossini, un importante evento musicale atto a onorare proprio colui che dà il nome all'avvenimento.

Gli amanti dell'arte possono visitare la Pinacoteca di Pesaro, che ospita una notevole collezione di dipinti e opere. Questa galleria presenta realizzazioni di artisti locali e internazionali e offre una panoramica della storia della regione. Ma la città è anche conosciuta per la sua tradizione culinaria. Non si può visitare la destinazione turistica senza assaporare la piadina farcita con formaggio, prosciutto o verdure. I piatti locali includono, poi, specialità di pesce fresco, come il brodetto di pesce, una zuppa tradizionale, e il mosciolo, una specie di cozze che cresce nella zona. Ma quanto costa mangiare tutto questo?

Marche, spunta lo scontrino di una cena di pesce a Pesaro: ecco quanto si spende

In effetti, Pesaro nelle Marche è una destinazione affascinante che offre una combinazione di bellezze naturali, cultura storica, eventi culturali e tradizioni culinarie. Per quanto concerne queste ultime, è normale qui voler assaporare una cena di pesce, anche alla luce di uno scontrino apparso su Facebook che lascia davvero grandi speranze, soprattutto in un periodo in cui siamo, dove a causa dell'inflazione, i prezzi sono quasi alle stelle. Sì, perché la ricevuta, per due persone, segna solo 42,10 euro. Ma vediamo nello specifico cosa hanno mangiato.

In base allo scontrino sembra abbiano preso mezzo litro di vino bianco e dell'acqua gassata da bere, un primo di pesce, due secondi sempre di pesce, una porzione di verdure, una crocchetta e un caffè corretto. Insomma, la cena è stata abbastanza abbondante e quasi completa e la spesa è stata di soli 21, 05 euro a persona!

LEGGI ANCHE: Roma, l'allarme dell'etologo: "Purtroppo è arrivata una specie pericolosa di vespa", il nido è enorme