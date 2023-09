Aereo, il trucco di questa ragazza spagnola per portare più vestiti è geniale: "Semplicissimo"

Quando viaggiamo in aereo e disponiamo solo del bagaglio a mano, siamo sempre preoccupati per eventuali multe. Una ragazza spagnola ha mostrato un metodo geniale (e semplicissimo) per avere qualche maglietta e qualche short extra con sé.

Le compagnie aeree low cost hanno letteralmente cambiato la nostra società. Negli ultimi venti anni, hanno permesso quasi a chiunque di viaggiare per l'Europa, di fare nuove conoscenze e di avere prospettive diverse sulla vita in generale. Una percentuale piuttosto alta di persone che volano low cost vuole essere coerenti e non pagare nessun extra: dunque niente bagaglio spazioso in stiva, niente snack a bordo e, in geneale, nessun'altra spesa al di fuori di quella del biglietto aereo. A volte, però, capita di affrontare la più insopportabile delle spese impreviste: la multa.

Le compagnie aeree sui propri siti web al momento della prenotazione indicano chiaramente le dimensioni consentite e il peso massimo del bagaglio a mano, ma sono moltissimi i viaggiatori che sforano. C'entra molto anche il caso: in alcuni giorni, lo staff di terra controlla ogni signola valigia, in altri le ignora totalmente e anche chi non ha rispettato le regole, può portare a bordo il suo bagaglio a mano. Una cosa è certa: nessuno vuole pagare la multa al momento dell'imbarco, perché significherebbe iniziare la vacanza con il piede sbagliato. Come fare, dunque, a portare in aereo qualche vestito che magari non è entrato nel bagaglio a mano?

Come portare in aereo vestiti extra: il trucco della ragazza spagnola

Praticamente tutte le compagnie aeree low cost permettono ai passeggeri di portare con sé un cuscino gratuitamente. Quasi nessuno, però, immaginerebbe che al suo interno ci siano dei vestiti. Questa è stata la trovata geniale di una ragazza spagnola, che ha mostrato come in occasione di un recente viaggio, ha inserito alcune magliette, costumi e in generale abbigliamento femminile in un cuscino... svuotato e poi riempito. Al controllo di sicurezza, chiaramente, non è stata rilevata alcuna sostanza pericolosa e anche al momento dell'imbarco, il personale di terra non ha ispezionato il cuscino, dando per scontato che non lo usasse per trasportare pezzi di abbigliamento.

Come si può vedere, la ragazza spagnola, partita da Sevilla e diretta a Palma de Mallorca, è riuscita a portare con sé qualche vestito extra, oltre a quelli già presenti nel bagaglio a mano. Quasi tutti le fanno i complimenti per l'idea e molti assicurano che ci proveranno al prossimo viaggio. Un utente segnala che in un aeroporto cileno, lo staff ha aperto il cuscino, tuttavia è uno dei controlli a campione che si realizzano in tutti gli aeroporti del mondo, sia agli oggetti che ai passeggeri. Un altro utente scrive: "Ok, dopo questo video inizieranno a controllare tutti i cuscini". Tecnicamente la ragazza non ha fatto nulla di illegale: se il contenuto del cuscino non è pericoloso, può essere portato in aereo. Che si tratti di spugna, piume o costumi da bagno, poco importa.

