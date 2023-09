Puglia, va in una pizzeria di Vieste e pubblica la ricevuta: "Per cinque pizze e cinque bibite ho speso..."

Puglia, va a Vieste in pizzeria e mostra la ricevuta sui social: ecco quanto ha speso per cinque pizze, una birra, una bottiglia d'acqua e tra lattine di Coca-Cola

Vieste, situata nella regione italiana della Puglia, è una pittoresca città costiera ricca di attrazioni che la rendono una meta ideale per i turisti. Questa affascinante località offre una combinazione di bellezze naturali, storia interessante, cultura autentica e cucina deliziosa. Una delle principali caratteristiche del posto è la costa mozzafiato. La città è nota per le sue spiagge di sabbia bianca e le scogliere affacciate sul Mar Adriatico. La spiaggia di San Lorenzo, una delle più famose, è una meta popolare per chi cerca relax, prendere il sole e fare il bagno nelle acque cristalline.

Il centro storico di Vieste è un affascinante labirinto di strade strette e tortuose, piene di case bianche con balconi fioriti. La cattedrale, un edificio sacro del XII secolo, è un luogo di interesse storico e architettonico. L'Arco di San Felice è un altro punto di riferimento da non perdere. Una delle caratteristiche più iconiche della località è il suo faro, noto come il Faro di Santa Eufemia. Questo, di colore bianco e rosso, si trova su una scogliera spettacolare e offre una vista panoramica mozzafiato sulla città della Puglia e sul mare circostante. È un luogo ideale per una passeggiata serale o per ammirare il tramonto.

Gli amanti della natura possono esplorare il Parco Nazionale del Gargano, che circonda Vieste. Esso offre una varietà di sentieri escursionistici, ideali per chi ama camminare tra la natura selvaggia e godere di panorami spettacolari. La Foresta Umbra, all'interno del parco, è nota per la sua vegetazione lussureggiante e i faggi secolari. Inoltre, la città della Puglia è anche un punto di partenza ideale per esplorare le grotte marine lungo la costa, tra cui la famosa Grotta delle Viole e la Grotta Campana. Le escursioni in barca per esplorare queste meraviglie naturali sono una delle attività più popolari tra i visitatori. E la cucina? La cucina di Vieste è una delizia per il palato. La zona è famosa per il suo pesce fresco e i piatti a base di frutti di mare. Tra le specialità culinarie locali ci sono la tiella, un piatto di riso, patate e cozze cotto in un tegame di terracotta, e il pesce alla griglia con olio d'oliva e limone. Eppure, c'è chi preferisce mangiare la pizza, ma a che prezzo?

Puglia, spunta una ricevuta di Vieste: ecco la spesa per mangiare la pizza in un locale

In sintesi, Vieste in Puglia è una destinazione affascinante che offre una combinazione di bellezze naturali, storia, cultura e cucina. Non sempre tuttavia è possibile mangiare cibo tradizionale. E così il ripiego perfetto è la pizza che non delude proprio mai, soprattutto al sud Italia. Quanto costa mangiarne una a Vieste? I prezzi non sono così alti come ci si potrebbe aspettare visti gli ultimi rincari.

Sul web, in particolare su Facebook, è spuntata una ricevuta che attesta come per cinque pizze, una birra, una bottiglia d'acqua e tre lattine di Coca-Cola siano stati spesi solo 67 euro, ovvero 13,40 euro a persona. Il costo non è proibitivo, soprattutto se si considera che Vieste è una località turistica e che, ormai, anche un piatto che nasce 'povero' e 'popolare' come la pizza ha iniziato ad avere prezzi più alti.

