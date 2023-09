Puglia, nello spogliatoio compare un cartello surreale e infamissimo: "Qui non verrà più messo il sapone per le mani perché..."

Puglia, in uno spogliatoio compare un cartello esilarante con tanto di insulto: ecco perché non verrà più messo il sapone per le mani qui

La Puglia è una regione affascinante situata nel sud Italia, nota per la sua bellezza naturale, la sua storia ricca e la sua cultura vibrante. Questa zona offre una vasta gamma di attrazioni che la rendono una meta ideale per i viaggiatori di tutto il mondo. Una delle principali bellezze è la costa mozzafiato. Le spiagge di sabbia dorata, le scogliere a picco sul mare e le acque cristalline dell'Adriatico e dello Ionio sono perfette per il relax, il nuoto e gli sport acquatici. Località come Polignano a Mare, Otranto e Santa Maria di Leuca sono alcune delle mete balneari più popolari.

La regione è anche famosa per i suoi trulli, antiche costruzioni in pietra con tetti conici, che sono diventati un simbolo della Puglia. La città di Alberobello è celebre per la sua concentrazione di trulli e è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Visitare questi edifici unici è come fare un salto indietro nel tempo. La città di Lecce è un altro gioiello ed è conosciuta come la "Firenze del Sud" per la sua architettura barocca straordinaria. I dettagli elaborati delle chiese e dei palazzi qui sono spettacolari, e passeggiare per le sue strade è un'esperienza affascinante.

La Puglia è anche rinomata anche per la sua cucina deliziosa. Gli amanti del cibo possono gustare piatti tradizionali come le orecchiette (pasta fresca), le melanzane alla parmigiana, il pesce fresco e l'olio d'oliva extravergine di alta qualità. La regione è anche nota per il vino, in particolare il Primitivo di Manduria e il Negroamaro. Oltre alle sue attrazioni naturali e culturali, la Puglia offre numerose opportunità per gli amanti dell'attività all'aperto. Gli appassionati di escursionismo possono esplorare il Parco Nazionale del Gargano, mentre i ciclisti possono attraversare le campagne pittoresche. Inoltre, la regione ospita una serie di feste tradizionali e festival durante tutto l'anno, che offrono un'opportunità unica per immergersi nella cultura locale e partecipare a celebrazioni autentiche. E poi, alzando lo sguardo, ci si può imbattere in cartelli a dir poco esilaranti!

Puglia, spunta un cartello surreale in uno spogliatoio: chi l'ha scritto deve essere barese!

In sintesi, la Puglia è una regione italiana straordinaria con una vasta gamma di attrazioni, tra cui paesaggi costieri mozzafiato, città storiche, architettura unica, cucina deliziosa e attività all'aperto. Queste cose piacciono anche a chi ci vive. Invece, quello che, in questa regione d'Italia come in tutto il resto del mondo, non piace, è la maleducazione. A tal proposito è spuntato un cartello surreale (ma fondamentalmente divertente perché contiene un insulto tipico della zona) in uno spogliatoio.

La segnalazione proviene dalla pagina Instagram @cartelli_italiani. In sostanza, la scritta - un po' infame, recita: "Ci scusiamo con la nostra clientela brava ed educata se in questo spogliatoio non verrà più messo il sapone per le mani, visto che questa è la terza volta che qualche TRIMONE lo ha distrutto vandalicamente. Adesso, caro TRIMONE, se devi lavarti le mani, pis*iati sopra ktsm. Firmato: la direzione". Premesso che la parola trimone in dialetto vuol dire stupido, c'è anche dell'altro che fa sorridere ulteriormente. Infatti, il 'trimone' in questione ha lasciato un messaggio per la direzione. L'aggiunta a penna con tanto di disegnino di un volto sorridente, è: "Non mi prenderete mai. Firmato: il trimone mascherato".

LEGGI ANCHE: Bill Gates, la figlia Phoebe è probabilmente la 20enne più bella del mondo: eccola in costume