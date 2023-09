Pesca con magnete, a Milano due ragazzi trovano un oggetto insolito e pesante: "Non ci credo"

Negli ultimi mesi, anche in Italia è diventata popolare la pratica del magnet fishing, detta anche pesca con magnete. Due ragazzi, in provincia di Milano, hanno estratto un oggetto pesantissimo da un torrente, chiedendosi come abbia fatto a finire lì.

Uno dei temi di attualità più dibattuti negli ultimi dieci anni è quello dell'inquinamento dei nostri mari. È stato stimato che nell'Oceano Pacifico ci sia una "isola" di rifiuti di plastica grande più o meno quanto la Francia. Questa, chiaramente, non è una buona notizia per la salute dei nostri oceani, dato che la plastica in mare si decompone in maniera lentissima e, durante il processo, rilascia microplastiche dannose per la flora e la fauna marine. Negli oceani, però, sono sepolte anche tonnellate di oggetti preziosi.

Pensiamo a quante barche cariche di tesori siano sprofondate nel corso dei secoli. Alcuni sono stati recuperati, molti giacciono ancora sui fondali degli oceani. Per non parlare, poi, di tesori più moderni: negli ultimi venti anni sono stati smarriti cellulari costosi, gioielli, monete nuove e antiche, orologi, fedi nuziali e via discorrendo. Per questo, negli ultimi mesi, sui social è diventato piuttosto comune, scorrendo il feed, trovare video di magnet fishing, in italiano pesca con il magnete. L'idea di base è semplice: tramite potenti magneti attaccati a corde resistenti, si cerca di recuperano oggetti metalicci dai fondali del mare, dei fiumi, dei canali e dei laghi. A volte i risultati sono deludenti, altre volte sono sbalorditivi.

Pesca con magnete a Milano: il pesantissimo ritrovamento

Molti video che si trovano su TikTok sono in inglese, ma il trend sta prendendo piede anche in Italia. Non a caso, da poche settimane sul social cinese è nata la pagina 'Magneti di Milano', dove i suoi gestori mostrano video di pesca con magnete nelle acque dolci del capoluogo e della sua provincia. In un video postato poche ore fa, i ragazzi annunciano di aver trovato un oggetto pesantissimo, tanto da far fatica a riportarlo su. È il classico forziere pieno di monete d'oro che vedevamo nei cartoni animati da bambini? Purtroppo no: all'atto pratico, è un oggetto con valore commerciale prossimo allo zero (viste le sue condizioni).

Ebbene, sì: è la sospensione di un'auto o, forse, di un mezzo di trasporto più pesante. Non il tesoro che i ragazzi stavano aspettando, ma comunque un ritrovamento interessante. Come sarà finito in quel torrente? I fondali dei mari, dei fiumi e dei laghi sono ricchi di spazzatura ma anche di oggetti preziosi. Tutto sta nel praticare la pesca con magnete con costanza e perseveranza: prima o poi, il magnete aggancerà qualcosa che abbia un valore commerciale alto. Inoltre, seppur il contributo sia minimo, chi pratica quest'attività contribuisce anche a pulire gli specchi d'acqua del nostro paese (sempre che dopo il video smaltisca i rifiuti e non li rigetti in acqua...).

