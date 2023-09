Città italiane, nell'ascensore compare un cartello sgrammaticato che cita Mina: "Questo serve per.."

Ogni volta che entriamo in un ascensore, possiamo trovare una sorpresa. In uno di questi, è comparso un cartello esilarante e sgrammaticato, in cui è contenuta perfino una citazione della cantante Mina. L'autore, inoltre, ha fatto un invito molto singolare ai condomini.

L'ascensore è stato inventato dagli Antichi Romani ed è uno strumento utile che ha permesso un importante sviluppo sociale. Il motivo principale? Ha consentito alle città di svilupparsi in altezza anziché in larghezza: ciò ha contributo ad aumentare la popolazione. Per quanto oggi praticamente tutti gli edifici moderni, sia residenziali che commerciali, ne possiedano uno, c'è una percentuale di persone che non li utilizza. Per quanto si parli di "paura dell'ascensore", altro non è che una forma particolare di claustrofobia.

Gli psicologi, tuttavia, cercano di eliminare questa paura facendo in modo che il pazienza la affronti in prima persona. Il fatto che una persona claustrofobica eviti l'ascensore, paradossalmente, complica il problema. Se non lo prende, infatti, sviluppa la convizione che l'ascensore sia effettivamente pericoloso e la cosa migliore da fare sia stargli lontano. Ad ogni modo, si tratta di questioni personali che non sono di facile risoluzione. Chi non sale sugli ascensori, oltre ad avere serie difficoltà a raggiungere amici e parenti che abitano ai piani alti, potrebbe perdersi piccoli pezzi di saggezza popolare.

Nell'ascensore compare il cartello che cita Mina

In una città italiana, infatti, è comparso un cartello esilarante per vari motivi. In primis c'è un doppio errore grammaticale in una sola parola. "L'ascensore", infatti, è diventato "La'scenzore". Come se ciò non bastasse, la persona che l'ha scritto a mano ha citato Mina e lo ha fatto per un motivo comico. A suo avviso, infatti, l'ascensore serve per salire (grande notizia), mentre le scale non servono a fare 'Zum zum zum'. Quest'espressione onomatopeica indica il rumore generato dalle coppie che si fanno travolgere dalla passione, ma è anche il titolo di una vecchia canzone della tigre di Cremona.

Siamo sicuri che dietro questo avviso esilarante vi sia un episodio realmente accaduto. D'altronde se molte coppie si abbandonano alla passione per strada, perché qualcuno non dovrebbe farlo nelle scale del condominio, magari in un orario della giornata in cui tutti dormono? Non tutti hanno lo stesso senso del controllo. Peranto ringraziamo i due amanti per aver portato uno dei condomini a scrivere questo cartello esilarante. La citazione a Mina (sebbene i perfezionisti diranno che manca il terzo 'Zum') lo rende uno dei più esilaranti mai letti in un ascensore italiano. Rispettiamo chi ha la fobia degli ascensori, ma salirvi solo per leggere i cartelli sarebbe già un passo avanti.

