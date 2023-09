Ema Stokholma, finisce un capitolo importante della sua vita: la decisione è irreversibile

Ema Stokholma, nota dj e conduttrice radiofonica, ha chiuso una pagina molto importante della sua vita. Si può dire, senza tema di smentita, che da oggi nulla sarà più come prima per i suoi fan.

Tutti la conoscono come Ema Stokholma, ma il suo vero nome è Morwenn Moguerou. Nata in Francia da padre italiano e madre francese, non ha conosciuto il primo fino all'adolescenza. Suo padre, infatti, ha fatto rientro al suo paese prima che Ema nascesse. L'infanzia della conduttrice radiofonica è stata molto difficile per via delle violenze fisiche e psicologiche che ha subito dalla madre, che l'hanno portata più volte a provare la fuga. A soli 15 anni, Ema Stokholma (il nome d'arte è un omaggio alla canzone 'Stoccolma' di Rino Gaetano) riesce ad arrivare a Roma, da suo padre, con cui vive per qualche mese, prima di rendersi indipendente.

In Italia lavora inizialmente come modella per alcuni brand dell'alta moda, per poi diventare dj ed esibirsi nei locali di tutta Italia. La popolarità vera e propria è arrivata negli ultimi cinque anni, quando è diventata uno dei volti di punta di Rai Radio 2 ed ha partecipato a vari show televisivi. Ema Stokholma, infatti, è stata concorrente di Pechino Express nel 2017 e di Ballando con le stelle nel 2022. Nel mezzo, ha lavorato anche come inviata in diversi programmi televisivi e radiofonici della Rai. Proprio a 'Ballando con le stelle' ha conosciuto il suo attuale partner, il ballerino siciliano Angelo Madonia.

Ema Stokholma, da oggi cambia tutto

Uno dei tratti distintivi di Ema Stokholma sono i suoi tatuaggi. Ma forse dovremmo parlare al passato. Già, perché oggi la dj e conduttrice radiofonica ha iniziato un processo importantissimo che le cambierà letteralmente la vita. Da alcuni anni, infatti, l'ex concorrente di 'Ballando', nelle interviste sta invitando i suoi fan a non tatuarsi, dato che lei si è pentita di tutti i disegni che ha sul corpo, in particolare sulle braccia. Per quanto in passato siano stati un elemento fondamentale del suo aspetto esteriore, oggi la Stokholma ha deciso di iniziare il processo per la rimozione di tutti (almeno così ha dichiarato) i suoi tattoo. Su Instagram ha mostrato la (parziale) cancellazione di una delle due X che ha sulle scapole:

Dopo aver parlato a lungo del desiderio di rimuoverli, la compagna di Angelo Madonia è finalmente passata ai fatti. Come sa bene chi si è sottoposto a un intervento simile, si tratta di un processo lungo e per vedere dei risultati concreti bisognerà attendere alcuni mesi. Questa è solo la prima di tante sedute a cui la dj italo-francese dovrà sottoporsi. Lo specialista, il medico Gaspare Reina, le ha assicurato che "gradualmente i tatuaggi si schiariscono fino a sparire del tutto". Su Instagram, l'artista ha assicurato di volerli rimuovere "tutti" e i primi a sparire saranno quelli da dita, mani e braccia. Il processo è iniziato ed è irreversibile: presto vedremo una Ema Stokholma totalmente diversa rispetto al passato, senza (o con pochissimi) tatuaggi.

