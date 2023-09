Venezia, vanno al bar e pubblicano lo scontrino: "E meno male che le posate erano di plastica!"

Venezia, cinque amici vanno al bar e mostrano lo scontrino su Instagram: la spesa per cinque Spritz e altrettanti cibi da consumare è elevata. Ecco a quanto ammonta

Venezia è indubbiamente una delle città più affascinanti al mondo, con la sua architettura unica, i canali incantevoli e una storia ricca di cultura e tradizione. Tuttavia, una delle prime cose che molti notano quando visitano il posto è il costo elevato che esso comporta. I prezzi qui sono notoriamente alti, e questo vale per quasi tutto: dall'alloggio agli alimenti, dai souvenir alle attrazioni turistiche. Questo fatto può essere una sorpresa sgradevole per i visitatori, soprattutto se non sono preparati a gestire un budget più elevato del solito. Uno dei principali motivi per cui la zona è così costosa è la sua popolarità come meta.

Milioni di visitatori da tutto il mondo si dirigono annualmente verso Venezia, il che aumenta naturalmente la domanda per servizi e beni turistici. Di conseguenza, gli alberghi, i ristoranti e i negozi spesso gonfiano i loro prezzi per capitalizzare su questa affluenza di turisti. Inoltre, il trasporto qui può essere costoso. L'unico modo per muoversi in città è attraverso i canali o a piedi, e i costi dei biglietti per i vaporetti o i taxi d'acqua possono sommarsi rapidamente. Anche il parcheggio per coloro che arrivano in auto può essere molto esoso e difficoltoso da trovare.

La questione del costo a Venezia è stata oggetto di dibattito negli ultimi anni, con alcune iniziative volte a limitare il flusso eccessivo di turisti o a regolamentare i prezzi. Tuttavia, finora non sono state apportate modifiche significative. Nonostante il costo elevato, molti visitatori ritengono comunque che la città ne valga la pena. La sua bellezza unica e il fascino storico sono esperienze straordinarie che difficilmente si trovano altrove. Per coloro che sono disposti a pianificare attentamente il loro viaggio e a cercare opzioni economiche, è ancora possibile godere di tutto ciò che il posto ha da offrire senza svuotare completamente il portafoglio. Basta scegliere bar e ristoranti giusti, cosa che evidentemente i protagonisti di quest'articolo non hanno fatto...

Venezia, spunta lo scontrino per un aperitivo: ecco quanto abbiamo speso per mangiare e bere

Uno dei simboli di Venezia è di certo lo Spritz. Il superalcolico è una delle bevande più consumate in questa città, così i ristoratori sono abituati a sfornarne centinaia al giorno per turisti e non. Alcuni di essi si sono recati ad un bar della zona proprio per bere il drink in questione e hanno mostrato lo scontrino sui social: ecco a quanto ammonta la spesa effettuata.

Per un'insalata di salmone, una di tacchino, tre baguette con mozzarella e crudo, acqua e cinque Spritz, lo scontrino segna 75 euro. Il costo di 15 euro a persona per un apericena, in definitiva, non è troppo elevato, eppure l'autore del post non ne è convinto al 100% e scrive come didascalia: "Lido di Venezia. I soliti ladri. E posate di plastica". Il tutto è atto a sottolineare come il rapporto qualità/prezzo non sia dei migliori, a suo avviso.

