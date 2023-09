Negozio, sulla saracinesca compare un cartello surreale: "Torno alle 15, se non..."

Negozio, la saracinesca viene 'abbellita' con un cartello esilarante e surreale allo stesso tempo: ecco cosa recita

Sulla saracinesca di un negozio è possibile affiggere diversi tipi di cartelli, ognuno con uno scopo specifico. I commercianti spesso utilizzano avvisi per promuovere vendite, sconti, offerte speciali o promozioni stagionali. Queste notifiche possono attirare l'attenzione dei passanti e incoraggiarli a entrare nel locale. Spesso, biglietti di vario tipo possono essere utilizzati per fornire indicazioni o avvisi importanti. Ad esempio, potrebbero indicare l'ingresso, l'uscita, il divieto di parcheggiare, la presenza di telecamere di sicurezza o l'obbligo di indossare la mascherina (come si è visto principalmente durante la pandemia).

Molte saracinesche includono il nome e il logo del negozio come parte della loro identità visiva. Questo aiuta i clienti a riconoscere l'attività e a identificarla facilmente. I cartelli possono anche mostrare informazioni di contatto come il numero di telefono, l'indirizzo e l'indirizzo e-mail del negozio. Questo è utile per chi desidera fare domande o prenotare servizi in anticipo. In alcune circostanze, potrebbe essere necessario affiggere avvisi temporanei sulla saracinesca per informare i clienti di chiusure eccezionali dovute per esempio alle ferie estive, lavori in corso di ristrutturazione o eventi speciali.

In certe situazioni, poi, i negozi possono affiggere cartelli che indicano le norme di comportamento all'interno del posto, come il divieto di fumare o il divieto di portare animali domestici. Uno dei motivi più comuni per piazzare un avviso, tuttavia, è informare i clienti sugli orari di apertura e chiusura del negozio. Questo è essenziale per garantire che i clienti sappiano quando possono visitarlo. Alcune di tali informazioni sono, alle volte, parecchio bizzarre, come quella oggi segnalata.

Negozio, spunta sulla saracinesca un avviso grottesco: ecco perché il proprietario potrebbe non tornare dopo le 15

In generale, i cartelli sulla saracinesca sono uno strumento importante per comunicare con i clienti e con il pubblico. Devono essere chiari, leggibili e ben posizionati per garantire che svolgano efficacemente il loro scopo. Molti commercianti, tuttavia, scelgono anche di essere 'simpatici' con avvisi che oltre a informare riescono anche ad intrattenere, un po' come il mezzo televisivo dei primi anni.

In particolare, un negoziante ha scelto di piazzare un cartello che suscita l'ilarità di chiunque si imbatta in esso perché recita: "Sono andato a mangiare al ristorante". Fin qui non ci sarebbe nulla di troppo comico. Insomma, ognuno ha diritto alla pausa pranzo. A far sorridere è piuttosto un'aggiunta alla prima frase: "Se non mi ubriaco torno alle 15". L'effetto finale è surreale e un po' grottesco. Tuttavia, a ben pensarci, è anche giusto che, qualora alzi troppo il gomito non torni in negozio: potrebbe compiere gesti non voluti. Se il proprietario fosse un parrucchiere e sbagliasse il vostro taglio di capelli, ad esempio, non preferireste non averlo trovato nella propria attività?

