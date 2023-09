Bari, sulla saracinesca del negozio compare il cartello di ferie più bello di tutti: "Se vi manchiamo..."

A Noicattaro, in provincia di Bari, è comparso un cartello di ferie esilarante. I proprietari, infatti, hanno fatto in modo che i clienti non sentissero la loro mancanza, pur non essendo presenti fisicamente sul posto.

L'estate è agli sgoccioli: il 23 settembre avrà luogo il solstizio d'autunno, che ci porterà gradualmente verso la stagione più fredda dell'anno. La stragrande maggioranza degli italiani si è già concessa le ferie tra luglio e agosto, ma una piccola percentuale di loro partirà a settembre. D'altronde agosto, dal punto di vista delle presenze turistiche, è stato un mese deludente in molte località italiane. I prezzi alti per alloggi e lidi balneari hanno convinto migliaia di persone ad andare altrove o, in generale, a non viaggiare nel mese 'centrale' dell'estate italiana.

Settembre, finora, è stato piuttosto clemente dal punto di vista climatico. Inoltre le spiagge tendono a essere più vuote rispetto a luglio e agosto, per la gioia di chi non ama i luoghi affollati. Girando per le città italiane, è sempre più raro leggere cartelli di ferie incollati sulle saracinesche dei negozi: praticamente tutti hanno riaperto, in concomitanza con la riapertura delle scuole. Alla piccola percentuale di negozi che hanno scelto la seconda decade di settembre per le ferie, appartiene un'attività commerciale di Noicattaro, di provincia di Bari.

Bari, il cartello di ferie è esilarante: "Se vi manchiamo..."

A onor del vero, in molte piccole città a vocazione turistica i negozi hanno scelto settembre come mese delle ferie. In particolar modo nei luoghi meta di turismo balneare, è normale fermarsi quando la stagione estiva è prossima alla conclusione. Noicattaro non ha il mare, ma è famosa per la sua uva: non a caso qualcuno l'ha ribattezzata "Capitale dell'Uva". Un negozio di questo comune in provincia di Bari ha esposto uno dei migliori cartelli di ferie visti nel 2023. Si vedono un uomo e due donne, con in mano una fetta di focaccia e la frase: "Se sentite la nostra mancanza, guardate questa foto".

Molti hanno trovato esilarante questa scelta 'artistica' e hanno fatto i complimenti alla famiglia che gestisce il negozio. Come detto, andare in ferie nella seconda decade di agosto è piuttosto raro e quasi sempre lo fanno negozi situati in località turistiche, che a giugno, luglio e agosto solitamente registrano ottimi incassi ed hanno più di un motivo per restare aperti. Noicattaro non è certamente il comune della provincia di Bari - né tanto meno della Puglia - con il numero più alto di presenze turistiche, ma forse la famiglia che gestisce il negozio ha voluto concedersi una vacanza in un periodo di bassa stagione. E, per chi sentirà la loro mancanza nei giorni di chiusura, basterà guardare la loro foto mentre mangiano una focaccia.

