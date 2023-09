Napoli, fanno colazione in diciassette al bar del Vomero e mostrano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo pagato il cappuccino"

Napoli, un gruppo di amici si reca al bar del Vomero a fare colazione e mostra sui social lo scontrino: ecco qual è stata la spesa per ogni cappuccino!

Il Vomero è senza dubbio una delle zone più affascinanti di Napoli, ma è anche famosa per essere una delle più costose. Questo quartiere offre una vista panoramica mozzafiato sulla città e sul mare, grazie alla sua posizione elevata sulle colline. La bellezza architettonica, i parchi ben curati e la tranquillità lo rendono una scelta ambita per chi può permettersi di viverci. Tuttavia, questo fascino ha un prezzo. Le proprietà qui tendono ad avere costi molto più alti rispetto ad altre parti della città partenopea. La domanda costante da parte di professionisti, famiglie benestanti e persone che cercano una qualità di vita elevata contribuisce a mantenere i prezzi delle case su un livello elevato.

I negozi di lusso, i ristoranti di alta classe e i servizi di qualità non fanno altro che rendere ulteriormente esosa questa zona. Nonostante i costi elevati, il Vomero continua a essere un luogo di grande attrattiva per chi cerca un'esperienza di vita di alto livello a Napoli. Certo, è importante considerare attentamente il proprio budget prima di decidere di stabilirsi qui, poiché i costi potrebbero essere proibitivi per molte persone. Lo stesso dicasi se si sceglie di sedersi presso un ristorante o un bar del quartiere. Ci si deve aspettare scontrini con prezzi più elevati del solito.

Napoli, spunta lo scontrino per una colazione al Vomero: ecco quanto si spende

Su Facebook da quest'estate impazza la febbre da scontrino. Negli ultimi mesi sono stati tantissimi i pezzi di carta con il conto stampato sopra che hanno fatto il giro del web, beccandosi critiche o elogi a seconda del caso. In particolare, le zone turistiche sono state prese di mira dai visitatori, scioccati di dover pagare a volte cifre esorbitanti per servizi minimi. Così, oggi si prende in esame uno scontrino fatto a Napoli in una zona particolarmente 'in' della città: il Vomero.

Ebbene in 17 si sono seduti al bar a fare colazione, consumando 7 caffè e 10 cappuccini come bevande e 11 cornetti e 1 elemento di rosticceria come cibo. Il costo totale è stato di 91,50 euro che, a persona, consiste in 5,38 euro. Non è una spesa esagerata, anche se, a ben vedere non tutti hanno preso anche qualcosa da mangiare e c'è chi, magari per un solo cappuccino o un caffè si è ritrovato a pagare 5 euro e più. Fa specie, in effetti, il prezzo delle bevande più che quello del cibo: ogni espresso è costato 2,50 euro, mentre ogni cappuccino ben 3,50 euro. Che i cornetti comportino una spesa di 3 euro, poi, ci può anche stare, mentre è forse un tantino alto il prezzo per un pezzo di rosticceria a 6 euro.

